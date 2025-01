Erholung im Versorgersektor greift

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der schwachen ersten Dezemberhälfte nimmt im europäischen Versorgersektor die Erholung zu Beginn des neuen Börsenjahres 2025 Form an. Von seinen Verlusten von Anfang Dezember bis kurz vor Weihnachten hat der Sektor inzwischen gut 62 Prozent aufgeholt. Am Freitag gewann er im vorderen Feld der Stoxx-600-Branchenübersicht 0,3 Prozent. Unter den besten Werten waren RWE , die zudem mit einem Plus von 2 Prozent den deutschen Leitindex Dax anführten.

Marktteilnehmer betonen weiter den weltweit steigenden Energiebedarf durch Anwendungen von Künstlicher Intelligenz (KI), wovon die Stromkonzerne generell profitieren - ein Thema, das im Jahr 2025 weiter an Bedeutung gewinnen dürfte.

Mark Casey, Aktien-Portfoliomanager bei Capital Group, schrieb in einem Ausblick auf 2025, dass die großen US-Technologiekonzerne wie Alphabet , Amazon , Meta oder Microsoft etwa die Hälfte ihres Investitionsbudgets für den Kauf von Grundstücken, den Bau möglichst vieler Rechenzentren in der Nähe einer zuverlässigen Stromversorgung und den Abschluss langfristiger Verträge mit Energieversorgern ausgeben würden.

Europäischen Versorgern wiederum dürften auch die Perspektiven der in der Eurozone tendenziell weiter sinkenden Zinsen nutzen. Dadurch verringern sich die in der Regel hohen Finanzierungskosten der Versorger./ajx/mis