Aktien Europa Schluss: Überwiegend Verluste

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag mehrheitlich nachgegeben. Der EuroStoxx 50 schloss 0,94 Prozent tiefer bei 4.871,45 Punkten. In Zürich, wo am Freitag der erste Handelstag des neuen Jahres stattfand, legte der Leitindex SMI um 0,20 Prozent auf 11.624,02 Zähler zu. Der britische FTSE 100 verlor 0,44 Prozent auf 8.223,98 Punkte.

Die Börsen vollzogen damit die mäßigen US-Vorgaben nach. "In diesem Jahr hat die Wall Street einen glatten Fehlstart ins neue Börsenjahr hingelegt, auch weil zwei der Großen, Apple und Tesla , mit ihren Nachrichten für Katerstimmung nach der Rally der vergangenen Monate sorgten", stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets fest. "Der gestrige Tag hat damit auch einen Vorgeschmack darauf gegeben, wie holprig die Börsenentwicklung im gesamten Jahr verlaufen könnte."/edh/he