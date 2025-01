Baerbock trifft neue syrische Führung in Damaskus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock will heute mit der neuen syrischen Führung in Damaskus über den politischen Neuanfang des Landes nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Baschar al-Assad sprechen.

Gemeinsam mit ihrem französischen Amtskollegen Jean-Noel Barrot und im Auftrag der EU werde sie Gespräche mit dem De-facto-Machthaber Ahmed al-Scharaa sowie mit Vertreterinnen und Vertretern der syrischen Zivilgesellschaft führen, teilte das Auswärtige Amt am Freitag mit. Der eintägige Besuch solle die Bereitschaft verdeutlichen, Syrien bei seinem politischen Neustart und friedlichen Machtübergang, dem Wiederaufbau und einem gesellschaftlichen Versöhnungsprozess zu unterstützen.

Nach Jahrzehnten der Unterdrückung durch das Assad-Regime und dem jahrelangen Bürgerkrieg sei Syrien auf dem Weg zu einem Neuanfang und schöpfe Hoffnung auf eine bessere Zukunft, erklärte Baerbock vor ihrer Abreise. Die Außenministerin stellte aber auch Bedingungen an die neuen Machthaber unter Führung der islamistischen HTS-Miliz, die noch auf der Terrorliste der EU steht. "Den Neuanfang kann es nur geben, wenn die neue syrische Gesellschaft allen Syrerinnen und Syrern, Frauen wie Männern, gleich welcher ethnischen oder religiösen Gruppe, einen Platz im politischen Prozess einräumt, Rechte gewährt und Schutz bietet", erklärte Baerbock. Diese Rechte dürften nicht durch möglicherweise zu lange Fristen bis zu Wahlen oder auch Schritte zur Islamisierung des Justiz- oder Bildungssystem unterlaufen werden. Extremismus und radikale Gruppen dürften keinen Platz haben.

Es sei zudem Zeit für Russland, seine Militärstützpunkte in Syrien zu räumen, so Baerbock. Es sei der russische Präsident Wladimir Putin gewesen, der den Anfang Dezember gestürzten Assad so lange gestützt habe, der die Verbrechen des Regimes gedeckt und unterstützt habe. "Das syrische Volk wird die massiven Bombardements und Menschenrechtsverletzungen nicht vergessen."

(Bericht von Christian Götz, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)