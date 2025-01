ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB zählt Elmos Semiconductor zu 'Top Picks' 2025

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Elmos auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Das Papier zählt zu den Favoriten des Hauses für das Jahr 2025. Angesichts der 2024 schwachen Autosektor-Chipindustrie und eines vorsichtigen Geschäftsausblicks für 2025 dürfte die Stimmung der Investoren das Tief hinter sich haben, schrieb Analyst Finn Kemper in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe Elmos das Potenzial für einen höheren freien Finanzmittelfluss, da der Wandel vom Chiphersteller zum Chipdesigner ohne Chipfrabriken laufe. Außerdem seien größere Investitionen in Chip-Test-Ausrüster abgeschlossen./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 08:55 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 08:58 / MEZ

