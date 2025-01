DAX® - 20.000er-Marke erneut im Visier

Die ersten beiden Handelstage des neuen Jahres sind geschafft. Unter dem Strich tritt der DAX® zwar auf der Stelle – zwischen Freitagsschluss- und Jahresschlusskurs lagen nur wenige Punkte – doch der Weg dorthin gestaltete sich durchaus volatil. Beispielsweise hat das Aktienbarometer an beiden Handelstagen die 20.000er-Marke durchhandelt. Auffällig sind die beiden fast deckungsgleichen Tageshochs bei 20.025/20.031 Punkten. Um den deutschen Standardwerten eine deutliche Erholungsperspektive zu geben, bedarf es eines Sprungs über diese Hürde. Danach markiert das Abwärtsgap vom 19. Dezember bei 20.105/20.242 Punkten eine weitere Widerstandszone. Auf der Unterseite markiert dagegen das ehemalige Allzeithoch vom Oktober bei 19.675 Punkten den Auftakt zu einer absoluten Kernhaltezone. So verläuft hier zusätzlich die 50-Tages-Linie (akt. bei 19.633 Punkten) und auch das Dezembertief (19.650 Punkte) hat der DAX® hier ausgeprägt. Dank der konstruktiven Entwicklung der US-Märkte zum Wochenabschluss dürfte der DAX® auch am dritten Handelstag des Jahres die 20.000er-Marke ins Visier nehmen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.