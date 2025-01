Adieu Baumwall: RTL schließt Umzug in die Hafencity ab

HAMBURG (dpa-AFX) - Ein traditionsreicher Standort der Medienbranche in Hamburg ist nun Geschichte. Gut drei Jahre nach der Übernahme des Zeitschriftenhauses Gruner+Jahr hat RTL neue Räumlichkeiten in der Elbmetropole bezogen und die bekannte G+J-Immobilie am Baumwall mit allen Redaktionen und Büros vollständig verlassen. Der Bau war seit 1990 G+J-Unternehmenszentrale gewesen.

"Nach intensiven Monaten des Umbaus und der Vorbereitung ist der Umzug von RTL Deutschland in Hamburg vom Baumwall in die HafenCity planmäßig abgeschlossen", teilte der Medienkonzern mit. "Ab sofort arbeiten damit alle rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zuvor am Standort Baumwall tätig waren - inklusive der Tochtergesellschaften Ad Alliance, Gruner+Jahr, DPV und RTL News (stern+) - mitten im Herzen der Hamburger HafenCity."

Der Umzug sei in zwei Schritten erfolgt. "Neben der "stern+"-Redaktion, die bereits im Frühjahr 2024 umgezogen ist, haben nun auch die Redaktionen der Kernmarken von Gruner+Jahr sowie die weiteren Unternehmensbereiche die Räumlichkeiten im neuen Gebäude in der Koreastraße 7 bezogen."

Ingrid Heisserer, die bei RTL Deutschland Chief Financial & Chief Human Resources Officer ist, sagte laut Mitteilung: "Wir freuen uns sehr, dass der Umzug vom Baumwall an unseren neuen Standort in der Koreastraße so reibungslos und planmäßig verlaufen ist. Mit der Entscheidung für das neue Gebäude bekennen wir uns klar zum Medienstandort Hamburg."

Der Mietvertrag für das neue Gebäude in der Koreastraße 7 wurde für eine Laufzeit von zehn Jahren unterzeichnet. Das achtgeschossige Backsteingebäude, das im Jahr 2016 fertiggestellt wurde, besticht laut Mitteilung durch helle und moderne Büro- und Aufenthaltsflächen sowie einen begrünten Innenhof. Mit einer Gesamtmietfläche von rund 17.600 Quadratmetern ist RTL Deutschland Hauptmieter auf einer Fläche von etwa 17.200 Quadratmetern./bok/DP/mis