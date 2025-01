Autobauer wollen CO2-Reduktion mit Hilfe von Tesla & Co erreichen

Traditionelle Autobauer wie Mercedes-Benz oder Toyota wollen die strengeren CO2-Limits für Neuwagen in der Europäischen Union (EU) mit Hilfe von Elektroauto-Herstellern erreichen.

So wollen die Opel-Mutter Stellantis, Toyota, Ford, Mazda und Subaru die Kohlendioxidemissionen ihrer Flotten mit emissionsfreien E-Autos des US-Herstellers Tesla zusammenrechnen lassen. Das ging aus einem EU-Dokument zu den ab 2025 geltenden Vorschriften hervor, das der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag. Mercedes-Benz will demnach einen Pool mit seiner mittlerweile rein elektrischen Tochter Smart, mit Volvo und Polestar bilden.

Als Beitrag zum Klimaschutz müssen die CO2-Emissionen von Neuwagen in der EU in diesem Jahr auf durchschnittlich knapp 94 Gramm je Kilometer sinken von 116 Gramm 2024. Da der Absatz von Elektroautos schwach ist, haben die noch weitgehend von Verbrennerwagen abhängigen Autobauer Probleme, die Vorgaben zu erreichen. Bei zu hohem CO2-Ausstoß fallen jedoch Bußgelder an.

Ein Sprecher von Stellantis erklärte, die Teilnahme an einem Pool mit Tesla helfe, die Reduktionsziele zu erreichen. Die anderen Hersteller waren für eine Stellungnahme nicht unmittelbar zu erreichen.