EQS-News: KION, NVIDIA und Accenture optimieren Lieferketten mit KI-gestützten Robotern und digitalen Zwillingen

KION, NVIDIA und Accenture optimieren Lieferketten mit KI-gestützten Robotern und digitalen Zwillingen

Auf der CES 2025 präsentieren die drei Unternehmen das Warenlager der Zukunft

Rob Smith, CEO der KION GROUP: „Wir fördern physische KI – und machen damit Lieferketten intelligenter, schneller und zukunftssicher.“

Mit physischer KI, digitalen Zwillingen und NVIDIA-Software zu Produktivitätsgewinnen und verbesserter Warenlagergestaltung

Frankfurt am Main, 7. Januar 2025 – Die KION Group und Accenture arbeiten gemeinsam an der Optimierung von Lieferketten mit NVIDIAs hochentwickelten KI- und Simulationstechnologien.

Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas präsentieren die drei Unternehmen1, wie Firmen den idealen Zuschnitt für neu einzurichtende Warenlager ermitteln und bestehende Lager kontinuierlich verbessern können. Dafür nutzen sie Mega, eine Blaupause für digitale Zwillinge industrieller Anwendungen im NVIDIA Omniverse. Der von KION und Accenture konzipierte digitale Zwilling nutzt KI-Modelle, die Grundsätze und Eigenschaften der physischen Welt verkörpern, so genannte physische KI. Intelligente Warenlager mit automatisierten Gabelstaplern, smarten Kameras sowie aktuellen Automatisierungs- und Robotiklösungen lassen sich so fortlaufend optimieren.

„Bei KION nutzen wir KI-gesteuerte Lösungen als integralen Bestandteil unserer Strategie, die Lieferketten unserer Kunden zu optimieren und ihre Produktivität zu steigern“, sagt Rob Smith, CEO der KION GROUP AG. „Gemeinsam mit KI-Marktführer NVIDIA und den Digitalisierungsexperten von Accenture definieren wir die Lieferkette neu. Indem wir diese starken Partner zusammenbringen, schaffen wir die Vision eines Warenlagers, das sich als Teil eines intelligenten, flexiblen Lieferketten-Systems ständig weiterentwickelt und nahezu jede Herausforderung bewältigen kann. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für Innovation und Vorantreiben industrieller Automatisierung in ein neues Kapitel der Lieferketteneffizienz.“

„Der nächste Meilenstein der Digitalisierung ist die Modernisierung von Lieferketten hin zu höherer Widerstandsfähigkeit, Agilität und der Fähigkeit, sich in Echtzeit anzupassen“, sagt Julie Sweet, Vorsitzende und CEO von Accenture. „In Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Kunden KION und unserem Partner NVIDIA beschreiten wir neue Wege, indem wir das Warenlager mit Technologie, Daten und KI neu definieren und höhere Leistungsstandards für Warenlager setzen. Damit helfen wir unseren Kunden autonome und sichere Lieferketten zu betreiben, um Geschäftskunden und Verbraucher besser bedienen zu können, produktiver und effizienter zu werden und die Wertschöpfung auszuweiten.“



„Die Warenlager der Zukunft funktionieren wie riesige autonome Roboter, die wiederum die in diesem System arbeitenden Roboter dirigieren“, sagt Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. „Indem KION und Accenture Omniverse und Mega in ihre Lösungen integrieren, beschleunigen sie die Entwicklung von industrieller KI und Autonomie für das weltweite Distributions- und Logistik-Ökosystem entscheidend.“

Die Vorteile digitaler Zwillinge beim Planen von Warenlagern und Trainieren von Robotern

In modernen Warenlagern und Fulfillment-Centern sind sowohl Menschen als auch autonome Fahrzeuge und vollautomatische Systeme im Einsatz. So entstehen komplexe Gebilde, in denen sich Präzision und Anpassungsfähigkeit die Waage halten müssen. Schwankende Nachfrage und wechselnde Bestandsanforderungen bedrohen dieses Gleichgewicht immer wieder aufs Neue.

Mit NVIDIA Omniverse und Mega kann KION digitale Zwillinge entwickeln, die Kunden die effizienteste und sicherste Konfiguration für ihr Warenlager ermitteln lassen, ohne dass sie dafür den laufenden Betrieb für Tests unterbrechen müssen. Teil der idealen Konfiguration ist die optimale Anzahl von Robotern, Mitarbeitern und Automatisierungsanlagen. Der digitale Zwilling bietet ein Testfeld für alle Aspekte des Warenlagerbetriebs, einschließlich des Anlagen-Layouts, des Verhaltens von Roboterflotten und der richtigen Anzahl von Mitarbeitern und intelligenten Fahrzeugen.

Über das Simulieren und Testen von Konfigurationen hinaus trainiert der digitale Zwilling Roboter darin, sich an wechselnde Bedingungen im Lager anzupassen. Das können steigende oder sinkende Nachfrage, Bestandsschwankungen und Veränderungen der räumlichen Umgebung sein. Im Zusammenspiel mit Lagermanagementsoftware von KION weist der Zwilling virtuellen Versionen der Warenlagerroboter Aufgaben zu, wie etwa das Verschieben von Waren aus Pufferzonen zu Lagerplätzen. Unterstützt werden die virtuellen Roboter dabei von neuester KI. Sie planen ihre Aufgaben für unendlich viele Szenarien, führen sie in einer kontinuierlichen Schleife aus, verfeinern sie, und optimieren dadurch die realen Abläufe im Warenlager.

Für die CES-Präsentation hat Accenture eine interaktive Anwendung entwickelt, die zeigt, wie das Training wichtige Kennzahlen von Warenlagern verbessert. Dazu zählen der Durchsatz, in welcher Zeit Aufgaben erledigt werden, sowie die Zahl von Sicherheitsvorfällen und Fehlerquoten. Im nächsten Schritt werden die Partner ein fein justiertes generatives KI-Modell zur Bild- und Videoerfassung in den digitalen Zwilling integrieren. Es wird Vorgänge in den Warenlagern in Echtzeit erkennen können, um Engpässe, Unfälle und andere unvorhergesehene Ereignisse zu verhindern. Dafür werden Kameras und Roboter mit NVIDIA NIM gekoppelt – letzteres sind Dienste zur Bereitstellung von generativen KI-Modellen für Edge-Geräte.

Letztlich schafft das Warenlager der Zukunft eine Umgebung, in der Mitarbeiter und Maschinen nahtlos und sicher zusammenarbeiten. Es sieht mögliche Probleme voraus, visualisiert sie und passt sich ihnen an. Darüber hinaus liefert es Warenlagerbetreibern datengestützte Erkenntnisse. Kunden können so effizientere und widerstandsfähigere Warenlager gestalten.

1 Das KI- und robotergestützte Warenlager der Zukunft wird auf der CES-Accenture Innovation Hub vorgestellt. Adresse: The Venetian Convention and Expo Center, Ballsaal „F“, 201 Sands Ave, Las Vegas. Kontakt für Pressevorführungen: jennifer.francis@accenture.com.

Die KION Group

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten – inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2022, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2023 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2023, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2023 waren weltweit mehr als 1,8 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 11,4 Mrd. Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

Accenture

Accenture ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das führende Unternehmen, Regierungen und andere Organisationen dabei unterstützt, einen digitalen Geschäftskern aufzubauen, ihren Betrieb zu optimieren, das Umsatzwachstum zu beschleunigen und Bürgerdienste zu verbessern. So schaffen wir für unsere Kunden in mehr als 120 Ländern Mehrwert. Technologie steht dabei im Mittelpunkt des Wandels, den wir mit starken Partnerschaften in unserem Ökosystem vorantreiben. Unsere 799.000 Mitarbeitenden verfügen über umfassende technologische Kompetenz, insbesondere auf den Gebieten Cloud, Data und Künstliche Intelligenz, sowie über tiefgehende Branchenkenntnis und funktionale Expertise. Damit setzen sie ein breites Spektrum an Dienstleistungen, Lösungen und Ressourcen in den Bereichen Strategy & Consulting, Technology, Operations, Industry X sowie Song um. Unser Erfolg misst sich dabei am Mehrwert für Kunden, Mitarbeitende, Aktionäre, Partner und für die Gemeinschaft. Besuchen Sie uns unter www.accenture.de

