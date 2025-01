Front-National-Gründer Le Pen gestorben

Paris (Reuters) - Der Gründer der rechtsextremen Partei Front National in Frankreich, Jean-Marie Le Pen, ist im Alter von 96 Jahren gestorben.

Das wurde am Dienstag aus dem Umfeld seiner Tochter Marine Le Pen bekannt. Jean-Marie Le Pen war von 1972 an Chef des Front National, dessen Vorsitz 2011 seine Tochter Marine Le Pen von ihm übernahm.

Jean-Marie Le Pen trat wiederholt bei Präsidentenwahlen in Frankreich an und schaffte es 2002 überraschend in die Stichwahl, in der er aber Jacques Chirac deutlich unterlag. Viele Jahre war der Nationalist auch Abgeordneter im Europäischen Parlament.

Marine Le Pen stellte die Partei neu auf und forderte ihren Vater, der den Holocaust leugnete, zum Austritt auf. 2015 wurde Jean-Marie Le Pen wegen schwerer Verfehlungen aus der Partei ausgeschlossen. Der Front National wurde 2018 umbenannt in Rassemblement National und wird seit Ende 2022 von Jordan Bardella geführt.

