Die meistgehandelten Produkte: Trumps Forderungen beleben Rheinmetall!

Der DAX® verteidigt seine Gewinne vom Anfang der Woche und steigt über die 20.400 Punkte-Marke. Damit ist dass Allzeit-Hoch von 20.523 Punkten wieder in greifbarer Nähe. Seit Anfang der Woche hat der deutsche Leitindex rund 400 Punkte dazu gewonnen. Auch der Kursrutsch an den US-Börsen gestern, konnten ihn nicht stoppen. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine, wie auch Long Faktor-Optionsscheine auf Rheinmetall.

Das Papier des deutschen Rüstungskonzern sprang heute im Xetra-Handel um mehr als 4,5 Prozent nach oben und notiert nun bei 645,40 EUR. Auch gestern legte die Aktie um knapp 2 Prozent zu. Auslöser war die Forderung Trumps, die Rüstungsausgaben weiter zu erhöhen. Statt der bisher festgelegten 2 Prozent des BIP sollen künftig 5 Prozent in die Rüstung investiert werden. Auch die Forderungen zweier Nato-Funktionäre an die Finanzdienstleister, die mehr in die Rüstungsindustrie investieren sollen, trugen zum Anstieg bei. Die Rheinmetall-Aktie ist damit auf dem Weg zu ihrem alten Rekordhoch. Auch Call-Optionsscheine auf General Motors sind heute stark gefragt. General Motors hatte ein starkes Jahr 2024 und steigerte die Verkäufe und Marktanteile in den USA mit einem neu gestalteten Portfolio, sowohl von Elektro- als auch von Gas betriebenen Fahrzeugen. Die Aktie verzeichnete am 6. Januar einen Anstieg auf knapp 54,40 USD, gab die Gewinne dann aber wieder ab. In den letzten 6 Monaten kletterte das papier um mehr als 10 Prozent. Zuletzt stehen Long Faktor-Optionsscheine auf MicroStrategy wieder im Blick der Anleger. Das Papier brach gestern um fast 10 Prozent ein, nachdem es an den US-Börsen zu einem Kursrutsch kam. Auf Jahressicht ist die Aktie dennoch unglaubliche 470 Prozent im Plus. Aufgrund ihrer hohen Volatilität bleibt die Aktie sehr interessant.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD3LK7 6,28 20405,50 Punkte 21014,16 Punkte 31,38 Open End DAX® Call UG1ARK 3,06 20392,00 Punkte 20113,23 Punkte 63,81 Open End DAX® Call HD7PD0 28,88 20392,00 Punkte 17510,91 Punkte 8,27 Open End DAX® Put UG0WCF 1,25 20405,50 Punkte 20439,59 Punkte 210,26 Open End Rheinmetall AG Call UG01BT 9,29 648,00 EUR 551,54 EUR 6,56 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.01.2025; 10:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD466L 0,89 648,40 EUR 700,00 EUR 8,51 19.03.2025 SAP SE Call HD5WFS 2,81 246,88 EUR 260,00 EUR 8,68 18.06.2025 DAX® Call UG0CZ8 9,73 20398,00 Punkte 21000,00 Punkte 13,12 20.06.2025 General Motors Co. Call HD95JV 2,73 51,98 USD 60,00 USD 5,59 17.09.2025 DAX® Put UG0CKW 1,38 20396,00 Punkte 18000,00 Punkte 9,25 19.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.01.2025; 10:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HD1RQG 1,20 20396,50 Punkte 19530,15 Punkte 25 Open End Sixt SE Long HC3WYC 1,66 80,10 EUR 54,07 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9T 2,79 642,20 EUR 528,97 EUR 7 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 3,84 338,70 USD 227,68 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9V 15,00 642,20 EUR 411,44 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.01.2025; 11:00 Uhr;

