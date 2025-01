Eigner geben Northvolt grünes Licht für Weiterbetrieb

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Stockholm (Reuters) - Der schwer angeschlagene schwedische Batteriezell-Hersteller Northvolt soll nach dem Willen seiner Eigentümer weitermachen.

Auf einem Treffen in Stockholm sprach sich am Mittwoch nach Northvolt-Angaben die Mehrheit der anwesenden Anteilseigner gegen die Liquidierung des Unternehmens und für die Fortsetzung des Sanierungsverfahrens nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts (Chapter 11) aus. "Das ist ein positives Ergebnis, das die Unterstützung unserer Aktionäre demonstriert", hieß es in einer Stellungnahme von Northvolt. "Northvolt macht Fortschritte im Sanierungsprozess, fährt die Produktion hoch und setzt seinen Umbau um."

Zugleich sucht Northvolt weiter nach Investoren. Northvolt-Mitgründer Peter Carlsson hatte Ende 2024 gesagt, das Unternehmen brauche 1,0 bis 1,2 Milliarden Dollar. Eine mit dem Vorgang vertraute Person sagte, das frische Geld komme vermutlich sowohl von neuen als auch von bestehenden Geldgebern, und von einer Kombination aus Finanz- und strategischen Investoren. Ein Northvolt-Sprecher wollte sich dazu nicht konkret äußern. Die Verhandlungen mit den Geldgebern dauerten an, sagte er lediglich.

Das schwedische Unternehmen galt einst als große Hoffnung für den eigenständigen Aufbau einer Produktion von Batterien für Elektroautos in Europa. Nach unerwarteten Qualitätsproblemen bei der komplexen Produktion war Northvolt das Geld ausgegangen, so dass die Firma sich im November unter den Schutz des US-Insolvenzrechts flüchtete. Großaktionär bei Northvolt ist Volkswagen, zu den weiteren Geldgebern gehört unter anderem die US-Investmentbank Goldman Sachs und der Münchner Autobauer BMW. Mehrere Anteilseigner haben ihre Beteiligungen inzwischen vollständig abgeschrieben.

Die Abstimmung über die Fortführung der Geschäfte ist nach schwedischem Recht dann vorgeschrieben, wenn mehr als die Hälfte des Grundkapitals aufgezehrt ist - was nach der Insolvenz mehrerer Teilgesellschaften der Fall ist. Northvolt selbst und mehrere Investoren hatten sich schon vor der Abstimmung zuversichtlich gezeigt, dass eine Mehrheit für den Weiterbetrieb gefunden werden kann. Ein Sprecher des Versicherers Folksam sagte, Folksam habe sich für den Vorschlag des Managements ausgesprochen und richte nun sein Augenmerk auf das Ergebnis der Restrukturierung.

Northvolt beschäftigte zuletzt rund 6600 Menschen in sieben Ländern. Seit seiner Gründung 2016 hat das Unternehmen mehr als zehn Milliarden Dollar an Krediten, Eigenkapital und staatlichen Zuschüssen erhalten. So sollte unter anderen im holsteinischen Heide mit hohen staatlichen Subventionen eine neue Batteriefabrik entstehen, deren Zukunft angesichts der finanziellen Engpässe aber fraglich ist. Zum Zeitpunkt des Antrags auf Gläubigerschutz war das Unternehmen mit 5,8 Milliarden Dollar verschuldet.

