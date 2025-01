ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Meta auf 'Outperform' - Ziel 685 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Meta mit Blick auf eine Kooperation von Facebook mit eBay auf "Outperform" mit einem Kursziel von 685 US-Dollar belassen. Eine solche wäre vor allem für den Online-Händler positiv, schrieb Analyst Nikhil Devnani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei Wachstumsraten des Bruttowarenvolumens von ein bis zwei Prozent mache eine Zusammenarbeit mit Facebook Marketplace womöglich den Unterschied. Aus dem vermeintlichen "eBay-Killer" Marketplace werde nun stattdessen ein zusätzlicher Vertriebsweg für eBay./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 21:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 21:12 / UTC

