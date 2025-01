DAX-FLASH: Dax verharrt knapp unter Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Der Leitindex Dax wird am Morgen wenig verändert erwartet. Von der Wall Street und der US-Technologiebörse Nasdaq gibt es keine nennenswerten Impulse.

Am Vortag hatte der Dax gegen Mittag ein Rekordhoch nur knapp verpasst und die Gewinne anschließend wieder abgegeben. Belastet wurden die Aktienkurse von der erneut aufgekommenen Sorge über Importzölle der USA unter dem designierten Präsidenten Donald Trump.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt mit 20.335 Zählern kaum bewegt. Das Rekordhoch von Mitte Dezember bleibt nah: Bis zur Höchstmarke von 20.522 Zählern fehlt dem Index nur knapp ein Prozent./bek/jha/