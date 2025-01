IPO: Pharmakonzern Stada vor milliardenschwerem Börsengang

BAD VILBEL (dpa-AFX) - Der hessische Arzneihersteller Stada peilt um Ostern einen milliardenschweren Börsengang in Frankfurt an. Für entsprechende Pläne stellt der Konzern, bekannt für das Erkältungsmittel Grippostad oder den Hustensaft Silomat, seine Führungsspitze neu auf, wie Stada in Bad Vilbel mitteilt.

Bei einem Börsengang soll der frühere Bayer -Manager Andreas Fibig unabhängiger Verwaltungsratsvorsitzender von Stada werden, hieß es. Der 62-Jährige ist derzeit Vorstandsmitglied beim dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk . Zuvor war er Chef beim amerikanischen Duft- und Aromahersteller International Flavors & Fragrances und von Bayer Health Care Pharmaceuticals. Globaler Vorstandschef von Stada soll der amtierende Manager Peter Goldschmidt bleiben.

Über den weiteren Kurs seien aber noch keine Entscheidungen getroffen worden, hieß es weiter. Es würden "verschiedene Optionen in Betracht gezogen, darunter ein Börsengang"./als/DP/mis