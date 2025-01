IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver produziert 4.471.824 Unzen Silber und 39.047 Unzen Gold (7,6 Mio. Unzen Silberäquivalent) im Jahr 2024; verbesserte Produktion im vierten Quartal erfüllt die aktualisierte Jahresprognose

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver produziert 4.471.824 Unzen Silber und 39.047 Unzen Gold (7,6 Mio. Unzen Silberäquivalent) im Jahr 2024; verbesserte Produktion im vierten Quartal erfüllt die aktualisierte Jahresprognose

Vancouver, Kanada - 9. Januar 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) (NYSE: EXK; TSX: EDR) meldet für das Gesamtjahr 2024 eine Produktion von 4.471.824 Unzen Silber (Unzen) und 39.047 Unzen Gold, was einer Produktion von 7,6 Millionen Unzen Silberäquivalent(1) (AgÄq) entspricht. Die Produktion im vierten Quartal belief sich auf 824.529 Unzen Silber und 9.075 Unzen Gold bzw. 1,6 Millionen Unzen AgÄq.

Nachdem wir aufgrund des Ausfalls eines Lagerzapfens bei Guanaceví im August mit reduzierter Kapazität gearbeitet und im Dezember wieder die volle Kapazität erreicht hatten, sind wir mit unserer Produktionsleistung im vierten Quartal zufrieden und produzieren im oberen Bereich unserer aktualisierten Produktionsprognose, sagte Dan Dickson, Chief Executive Officer. Das Team hat während des 15-wöchigen Wiederherstellungszeitraums außergewöhnliche Sorgfalt und Engagement bewiesen, indem es die rechtzeitige Fertigung und Installation des Lagerzapfens sicherstellte und gleichzeitig einen reibungslosen Betrieb aufrechterhielt und die Anlage von Guanaceví wieder auf ihr historisches Niveau von 1.200 Tonnen pro Tag brachte.

Viertes Quartal 2024 - Überblick

- Produktion am oberen Ende der aktualisierten Prognosen: Geringere Produktion in Guanaceví von August bis Dezember aufgrund eines Ausfalls des Lagerzapfens in der primären Kugelmühle (siehe Pressemitteilung vom 17. Dezember 2024). Die Produktion wurde im Dezember wieder auf volle Kapazität hochgefahren und belief sich im vierten Quartal 2024 auf 718.797 Unzen Silber und 2.622 Unzen Gold.

- Bolañitos liefert starke Ergebnisse: Bei gleichbleibendem Durchsatz lag die Silberäquivalentproduktion im Rahmen der Planung. Die Goldproduktion lag über dem Plan, was auf höhere Goldgehalte zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu blieb die Silberproduktion aufgrund geringerer Silbergehalte unter dem Plan.

- Metallverkäufe und Lagerbestände: Im vierten Quartal wurden 654.519 Unzen Silber und 8.343 Unzen Gold verkauft. Zum Jahresende umfassten die Lagerbestände insgesamt 276.477 Unzen Silber und 1.220 Unzen Gold in Barrenform sowie 4.216 Unzen Silber und 296 Unzen Gold in Konzentratform.

- Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 73 Millionen US$: Der Erlös soll für das allgemeine Betriebskapital und die Weiterentwicklung des Projekts Pitarrilla verwendet werden (siehe Pressemitteilung vom 27. November 2024).

Viertes Quartal 2024 - Minenbetriebe

Im Dezember wurden die Aufbereitungsarbeiten in Guanaceví nach dem Ausfall des Lagerzapfens im August wieder mit voller Kapazität aufgenommen. Nach einem 15-wöchigen Zeitraum, in dem die Anlage mit einer reduzierten Kapazität von durchschnittlich 620 Tonnen pro Tag (tpd) betrieben wurde, wurde der neu angefertigte Lagerzapfen planmäßig am 30. November installiert; in den darauffolgenden zwei Wochen wurden Ausrichtungstests durchgeführt, wodurch die Anlage wieder ihre geplante Kapazität von 1.200 tpd erreichte. Die Gesamtkosten für die Herstellung und Installation betrugen 400.000 US$.

Die konsolidierte Silberproduktion ging im 4. Quartal 2024 im Vergleich zum 4. Quartal 2023 um 41 % auf 824.529 Unzen zurück, was in erster Linie auf den um 25 % geringeren Durchsatz zurückzuführen ist, der durch die geringere Betriebskapazität bei Guanaceví nach dem Ausfall des Lagerzapfens im August verursacht wurde. Die Goldproduktion ging im 4. Quartal 2024 im Vergleich zum 4. Quartal 2023 um 6 % auf 9.075 Unzen zurück, was in erster Linie auf den geringeren Durchsatz zurückzuführen ist, der jedoch teilweise durch höhere Goldgehalte, die sowohl in Guanaceví als auch in Bolañitos abgebaut wurden, sowie durch eine höhere Goldgewinnungsrate ausgeglichen wurde.

1 Silberäquivalent (AgÄq): AgÄq wird unter Verwendung eines Silber:Gold-Verhältnisses von 80:1 berechnet. Unzen sind Feinunzen.

Eckdaten der Produktion für die drei bzw. zwölf Monate zum 31. Dezember 2024

Drei Monate zum 31. Dezember Zwölf Monate zum 31. Dezember

2024 2023 Änderung in % 2024 2023 Änderung in %

165.591 220.464 (25 %) Durchsatz (Tonnen) 781.439 874.382 (11 %)

824.529 1.406.423 (41 %) Produzierte Unzen Silber 4.471.824 5.672.703 (21 %)

9.075 9.608 (6 %) Produzierte Unzen Gold 39.047 37.858 3 %

817.292 1.396.315 (41 %) Produzierte abbauwürdige Unzen Silber 4.438.354 5.627.379 (21 %)

8.898 9.440 (6 %) Produzierte abbauwürdige Unzen Gold 38.327 37.189 3 %

1.550.529 2.175.063 (29 %) Produzierte Unzen Silberäquivalent1 7.595.584 8.701.343 (13 %)

654.519 1.332.648 (51 %) Verkaufte Unzen Silber 4.645.574 5.669.760 (18 %)

8.343 9.417 (11 %) Verkaufte Unzen Gold 38.522 37.186 4 %

Tabellen mit Produktionszahlen für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2024 pro Minenbetrieb

Produktion Tonnen Tonnen Gehalt Gehalt Gewinn-ungsratGewinn-ungsratSilber Gold

e e

nach Mine aufbereitet pro Tag Ag g/t Au g/t Ag % Au % Unzen Unzen

Guanaceví 58.798 639 440 1,53 86,4 % 90,7 % 718.797 2.622

Bolañitos 106.793 1.161 36 1,95 85,5 % 96,4 % 105.732 6.453

gesamt 165.591 1.800 179 1,80 86,3 % 94,7 % 824.529 9.075

Tabelle mit Produktionszahlen für die zwölf Monate zum 31. Dezember 2024 pro Minenbetrieb

Produktion Tonnen Tonnen Gehalt Gehalt Gewinn-ungsratGewinn-ungsratSilber Gold

e e

nach Mine aufbereitet pro Tag Ag g/t Au g/t Ag % Au % Unzen Unzen

Guanaceví 353.793 967 397 1,35 89,0 % 90,0 % 4.019.197 13.817

Bolañitos 427.646 1.168 39 1,98 84,4 % 92,7 % 452.627 25.230

gesamt 781.439 2.135 201 1,69 88,5 % 91,7 % 4.471.824 39.047

g/t = Gramm pro Tonne

Aufgrund von Rundungen können sich bei Summenbildungen Abweichungen ergeben.

Über Endeavour Silver

Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen mit einem starken Engagement für nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken. Mit Betrieben in Mexiko und der Entwicklung der neuen Mine Cornerstone im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel zu erreichen, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen im Zusammenhang mit den betrieblichen Angelegenheiten in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Finanzergebnisse für 2024 und Telefonkonferenz

Die Finanzergebnisse des Unternehmens für das Jahr 2024 werden am Dienstag, den 11. März 2025, vor Börseneröffnung veröffentlicht, und das Management wird am selben Tag um 10:00 Uhr PT / 13:00 Uhr ET (19:00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse zu besprechen.

Datum: -Dienstag, 11. März 2025

Uhrzeit: 10:00 Uhr PT / 13:00 Uhr ET / 19:00 Uhr MEZ

Telefon: Kanada & US +1-844-763-8274

International +1-647-484-8814

Aufzeichnung: Kanada & US +1- 855-669-9658

International +1-412-317-0088

Der Zugangscode lautet 9624341; eine Audioaufzeichnung wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Kontaktinformation:

Allison Pettit

Direktor, Investor Relations

Email: apettit@edrsilver.com

Webseite: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen bezüglich der erwarteten Leistung von Endeavour, der Verwendung der Erlöse aus den Finanzierungen von Endeavour, der Veröffentlichung der Finanzergebnisse von Endeavour sowie des Zeitplans und der Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, das Produktionsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und Probleme in der Lieferkette auf die Bergbauwirtschaft, nationale und lokale Regierungen, Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; die Schwankungen der Silber- und Goldpreise sowie die Schwankungen auf den Währungsmärkten (insbesondere des mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); sowie Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des fortgesetzten Betriebs der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keiner wesentlichen nachteiligen Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, der prognostizierten Wirtschaftlichkeit der Mine, der Funktionstüchtigkeit der Bergbaubetriebe und der Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und der Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie anderer Annahmen und Faktoren, wie sie hierin beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

