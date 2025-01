Volkswagen-Markenabsatz schrumpft 2024 - Wachstum in Amerika

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Volkswagen hat im vergangenen Jahr weniger Autos seiner Kernmarke VW verkauft.

Der Absatz schrumpfte um 1,4 Prozent auf 4,8 Millionen Fahrzeuge, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Besonders kräftig fiel das Minus in China aus, während die Geschäfte in Nord- und Südamerika besser liefen. Vertriebschef Martin Sander sprach von einem schwierigen Jahr und verwies auf den starken Wettbewerb vor allem in China.

Der rapide Aufstieg der Elektroautos in China hat VW und andere westliche Hersteller auf dem falschen Fuß erwischt. 2024 war nach Angaben des chinesischen Branchenverbandes fast jedes zweite verkaufte Auto in der Volksrepublik ein Elektroauto oder ein Hybrid, und bei diesen Antriebsarten haben heimische Hersteller wie BYD, Geely oder Xiaomi die Nase vorne. Zugleich tobt ein Preiskrieg, der massiv auf die Margen drückt. Insgesamt legte der chinesische Automarkt 2024 um 5,3 Prozent zu auf 23,1 Millionen verkaufte Fahrzeuge. Volkswagen dagegen verkaufte mit knapp 2,2 Millionen Autos 8,3 Prozent weniger als vor Jahresfrist.

In Europa setzten die Wolfsburger 1,25 Millionen Autos ab, das sind 1,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Deutlich besser lief es dagegen in Nordamerika, wo die Auslieferungen um 18,4 Prozent auf 592.300 Fahrzeuge zulegten, und in Südamerika mit einem Absatzplus von 21,1 Prozent auf knapp 479.400 Autos.

Schlechter als 2023 lief das Geschäft mit Elektroautos: 2024 gingen weltweit 383.100 Elektroautos an die Kunden, im Vorjahr waren es noch 394.000. Mit der Ausnahme von China schwächelt derzeit die Nachfrage nach Elektroautos weltweit.

