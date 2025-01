Aktien Europa: Zurückhaltung vor US-Arbeitsmarktbericht

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der europäische Aktienmarkt ist am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag kaum vom Fleck gekommen. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag mit 5.026,11 Punkten 0,16 Prozent im Plus.

Außerhalb des Euroraums gab der britische FTSE 100 um 0,23 Prozent auf 8.300,85 Punkte nach, während der Schweizer Leitindex SMI um 0,19 Prozent auf 11.904,18 Punkte sank.

Damit war an den Märkten Zurückhaltung angesagt. "Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA sorgten zuletzt für steigende Renditen am langen Ende und sinkende Leitzinserwartungen", hieß es von Index-Radar. Ein schwächer als erwarteter Arbeitsmarktbericht wäre daher eher positiv, würde er Zinshoffnungen doch untermauern. Zu große Abweichungen von den Konsensschätzungen wären aber negativ, da der Markt sensibel auf Unsicherheit reagiere und es derzeit schon genügend Risiken gebe.

Die Kursveränderungen bewegten sich meist in engen Grenzen. Gefragt waren Airbus mit knapp ein Prozent Gewinn. Der weltgrößte Flugzeughersteller ist seinem kriselnden Rivalen Boeing 2024 trotz knapper Bauteile noch weiter enteilt. Insgesamt fanden im abgelaufenen Jahr 766 Airbus-Maschinen den Weg zu den Kunden - 31 mehr als im Vorjahr.

Luxuswerte stabilisierten sich etwas. Analyst Nick Anderson von Berenberg favorisierte in einer Studie zu dem Sektor Unternehmen, die Marktanteile ausbauen - wie zum Beispiel LVMH , die denn auch leichte Gewinne verzeichneten.

Mit dem Autosektor ging es ebenfalls nach oben. Hier ragten Mercedes-Benz mit 2,8 Prozent Aufschlag hervor. Der Autobauer hatte im abgelaufenen Jahr weniger Fahrzeuge als im Jahr davor verkauft. In der jüngsten Kurs-Schwäche dürfte dies aber bereits eingepreist sein.

Die Aktien von Philips profitierten unterdessen von Kurszielerhöhungen. Sowohl die Deutsche Bank als auch Goldman Sachs hatten ihre Ziele angehoben. Die Amerikaner liegen dabei mit 33 Euro deutlich über dem aktuellen Kurs von rund 25 Euro. Philips kletterten um 2,1 Prozent./mf/mis