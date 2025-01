Sartorius AG Vz. - Erholung eingeläutet

Fast schon traditionell hatten wir Ende vergangenen Jahres einige „fallen angels“ vorgestellt. Hintergrund war/ist das Phänomen „Rohrkrepierer-Rally“, denn die schwächsten Aktien des Vorjahres neigen oftmals zu Jahresbeginn zu einer signifikanten Erholungsbewegung. In diese Kategorie fiel im vergangenen Jahr zweifelsfrei die Sartorius-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 18. Dezember). Viel wichtiger ist aber, dass der Titel auf den ersten Metern des Jahres 2025 mit einem Kursplus von 8,7 % den DAX®-Topperformer gibt. Charttechnisch kommt eine Stabilisierung auf Basis der Tiefpunkte der letzten Monate bei gut 200 EUR hinzu. Unterstützt wird diese Entwicklung durch die positiven Divergenzen, welche diverse Indikatoren wie beispielsweise MACD und RSL gegenwärtig ausweisen. Das nächste Schlüssellevel markiert in diesem Kontext das Oktoberhoch bei 272,70 EUR, dessen Überwinden einen großen Doppelboden abschließen würde (siehe Chart). Als Absicherung bietet sich dagegen die Minikurslücke auf Tagesbasis vom 6. Januar bei 214,70/214,50 EUR an. Mit diesem Stopp können sich Anlegerinnen und Anleger zeigen lassen, ob die „Rohrkrepierer-Rally“ bei Sartorius 2025 noch länger anhält.

Sartorius AG Vz. (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Sartorius AG Vz.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

