WAHL 2025: Duell Merz gegen Scholz auch bei Sender Welt TV

BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor der Bundestagswahl wird es ein weiteres Fernseh-Duell zwischen Unionskandidat Friedrich Merz (CDU) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geben. Am 19. Februar - ein Mittwoch - strahlen der Sender Welt TV, sowie "bild.de" und "welt.de" um 20.15 Uhr das Duell aus, wie der Medienkonzern Axel Springer mitteilte. Sonntag darauf (23. Februar) wird ein neuer Bundestag gewählt.

Damit sind die beiden Kanzlerkandidaten gleich mehrmals in einem TV-Duell zu sehen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF strahlen am 9. Februar ein Gespräch der beiden Politiker aus. Der Privatsender RTL plant ebenso ein TV-Duell mit Scholz und Merz eine Woche darauf am 16. Februar.

Das "Streitgespräch" bei "Bild" und "Welt" wird von "Bild"-Chefredakteurin Marion Horn und Welt-Gruppe-Chefredakteur Jan Philipp Burgard moderiert.

Ärger wegen TV-Duellen

TV-Duelle sind ein wichtiger Bestandteil vor Bundestagswahlen geworden, TV-Sender setzen seit Jahren auf solche Formate. Meist treten zwei Kandidaten an. Es gab bei der vergangenen Bundestagswahl auch Trielle.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF handelten sich unlängst Ärger ein. Sie hatten neben dem Scholz-Merz-Treffen auch ein Gespräch zwischen Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) geplant. Habeck wollte nicht und sagte ab. Die Sender strichen daraufhin das zweite TV-Duell./rin/DP/he