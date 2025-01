IRW-News: High Tide Inc.: High Tide betritt mit Übernahme von Purecan GmbH deutschen Markt für medizinisches Cannabis

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide betritt mit Übernahme von Purecan GmbH deutschen Markt für medizinisches Cannabis

Übernahme beschert High Tide Mehrheitsbeteiligung an profitablen Betrieben von Purecan, deutscher Importlizenz, Lager- und Logistikinfrastruktur sowie in Entwicklung befindlichem Telemedizinportal

Unternehmen beabsichtigt, seine Beschaffungsexpertise und seine Beziehungen zu lizenzierten Produzenten in Zusammenhang mit seinen gesamten kanadischen Cannabisverkäufen im Wert von über 1,5 Milliarden $ zu nutzen, um deutschen Markt für medizinisches Cannabis zu beliefern

- Purecan weist ein starkes finanzielles Profil auf, das im Dezember ein hochgerechnetes Jahresergebnis von etwa 15 Millionen EUR Umsatz, eine Bruttomarge von etwa 40 % und eine EBITDA-Marge von 29 % lieferte.

- High Tide beabsichtigt, seine Erfahrung bei der Beschaffung von Cannabis mit kanadischer Lizenz, die auf den gesamten Cannabisverkäufen des Unternehmens von über 1,5 Milliarden $ seit der Legalisierung von Cannabis in Kanada beruht, zu nutzen, um eine bedeutsame, marktführende Geschäftseinheit für medizinisches Cannabis in Deutschland aufzubauen.

- High Tide diversifiziert weiterhin in margenstarke Cashflows innerhalb seines Ökosystems, um das innovative kanadische Modell von konventionellen Läden des Unternehmens weiter zu stärken, unter anderem durch diese äußerst wachstumsfördernde Übernahme.

- Da der Verkauf von medizinischem Cannabis in Deutschland nach der Verabschiedung des Cannabisgesetzes für Verbraucher im April letzten Jahres rapide ansteigt, stellt diese Übernahme eine Basis für das Unternehmen dar, um zu gegebener Zeit auf andere europäische Märkte für medizinisches Cannabis zu expandieren. Quelle: https://prohibitionpartners.com/reports/the-german-cannabis-report/

CALGARY, AB, 13. Januar 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (NASDAQ: HITI) (TSX-V: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das bestrebt ist, in jeder Komponente von Cannabis einen realen Wert zu schaffen, gab heute bekannt, dass es den schnell wachsenden deutschen Markt für medizinisches Cannabis betritt, indem es ein endgültiges Abkommen (das Übernahmeabkommen) unterzeichnet, gemäß dem das Unternehmen 51 % der Purecan GmbH (Purecan) für etwa 4,8 Millionen EUR (die Transaktion) erwerben wird und eine zukünftige Option auf den Erwerb der restlichen Beteiligung an Purecan hat.

Purecan ist ein profitabler, importorientierter pharmazeutischer Großhändler mit Sitz in Deutschland, der über eine Lizenz für den Import von medizinischem Cannabis nach Deutschland verfügt und sich darauf vorbereitet, ein Telemedizinportal für medizinische Cannabis-Patienten in Deutschland sowie eine komplette Lager- und Logistikinfrastruktur zu eröffnen.

Deutschland ist einer der weltweit größten Importeure von medizinischem Cannabis, wobei nahezu die Hälfte aller Importe aus Kanada stammt. Quelle: https://mjbizdaily.com/german-cannabis-imports-rise-to-34-tons/

Laut The German Cannabis Report, der im vergangenen Oktober von Prohibition Partners, einem in London ansässigen Daten- und Marktforschungsunternehmen, veröffentlicht wurde, wird sich der Umsatz mit medizinischem Cannabis in Deutschland in diesem Jahr voraussichtlich auf über 420 Millionen EUR belaufen und bis 2028 voraussichtlich 1 Milliarde EUR erreichen. Quelle: https://prohibitionpartners.com/reports/the-german-cannabis-report/

Im selben Bericht wurde festgestellt, dass die Verkäufe von medizinischem Cannabis in Deutschland im dritten Quartal 2023 um 30 % gestiegen sind und sich nach der Verabschiedung des deutschen Cannabisgesetzes für Verbraucher im April 2024 noch weiter beschleunigt haben. Quelle: https://prohibitionpartners.com/reports/the-germany-cannabis-report/

KOMMENTARE

Ich freue mich bekannt zu geben, dass High Tide einen bedeutsamen Schritt auf dem Weg zu einem wirklich globalen Cannabisunternehmen macht. Durch den Erwerb einer 51-%-Beteiligung an Purecan, einschließlich der europäischen Großhandels- und Importlizenz, der vollständig aufgebauten Lager- und Logistikinfrastruktur und der in der Entwicklung befindlichen Telemedizinplattform, befinden wir uns in einer strategisch günstigen Position, um unsere soliden Netzwerke und Beziehungen zu lizenzierten kanadischen Produzenten nutzen zu können. Da nahezu die Hälfte aller deutschen Importe von medizinischem Cannabis aus Kanada stammt, ebnet diese Übernahme den Weg für uns, zum führenden Anbieter von medizinischem Cannabis aus Kanada in Deutschland aufzusteigen und möglicherweise unseren Erfolg in puncto Marktanteil in Kanada zu wiederholen.

Wie ich bereits zuvor gesagt habe, ist unsere Strategie in Deutschland mehrgleisig. Diese äußerst wachstumsfördernde Übernahme ermöglicht einen sofortigen Markteintritt in Deutschland, während wir in Zusammenarbeit mit der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde Möglichkeiten für die Verbraucherforschung ausloten, die mit der kürzlich vom deutschen Landwirtschaftsminister unterzeichneten Verordnung in Einklang stehen, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Die Übernahme von Purecan bringt nicht nur Kapital aus dem schnell wachsenden deutschen Markt für medizinisches Cannabis, sondern auch ein Unternehmen mit starker kultureller und operativer Ausrichtung in die High Tide-Familie. Diese Übereinstimmung wurde durch eine monatelange, intensive Zusammenarbeit verstärkt und spiegelt sich in den beeindruckenden Finanzkennzahlen, den hohen Margen und den schlanken Betrieben von Purecan wider. Wir gehen davon aus, dass diese Geschäftseinheit ein gesundes Margenprofil aufweisen und unsere bestehenden kanadischen und internationalen Geschäftsbereiche weiter stärken wird, fügte Herr Grover hinzu.

Seit unserem ersten Treffen mit Raj und dem Team von High Tide vor einigen Monaten wurde uns klar, dass unsere Unternehmen kulturell und operativ sehr gut zusammenpassen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Nachfrage nach medizinischem Cannabis in Deutschland zurzeit das Angebot übersteigt, bietet diese Fusion Purecan die einzigartige Gelegenheit, die unübertroffene Beschaffungsexpertise von High Tide sowie die Beziehungen zu lizenzierten kanadischen Produzenten zu nutzen, die zurzeit die Hälfte aller Importe von medizinischem Cannabis nach Deutschland liefern. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft zwischen unseren beiden Teams, um langfristige Werte für alle Interessensvertreter zu schaffen, sagte Dr. Ehsan Omari, Chief Medical Officer von Purecan GmbH.

DETAILS DER TRANSAKTION

Die Transaktion, bei der es sich um eine unabhängige Transaktion handelt, unterliegt unter anderem dem Erhalt der erforderlichen Genehmigung der TSX Venture Exchange (die TSX-V) sowie anderen üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Sie impliziert eine Unternehmensbewertung von 9,5 Millionen EUR, was dem 3,0-fachen des annualisierten bereinigten EBITDA entspricht, das in den sechs Monaten zum 31. Dezember 2024 erzielt wurde. Der Kaufpreis für die erworbenen 51 % beläuft sich auf 4,8 Millionen EUR, die sich wie folgt aufteilen:

- 2,4 Millionen EUR in Form von Stammaktien von High Tide (High Tide-Aktien) zum volumengewichteten Durchschnittspreis pro High Tide-Aktie an der TSX-V an den zehn Handelstagen bis 7. Januar 2025 von 4,53 CAD, multipliziert mit dem CAD/EUR-Kurs der Bank of Canada vom 7. Januar 2025 von 1,4871 (insgesamt 792.126 Aktien).

- 1,2 Millionen EUR in bar

- 1,2 Millionen EUR in Form eines Schuldscheins (der Schuldschein). Der Schuldschein weist eine Laufzeit von zwei Jahren nach dem Abschlussdatum auf, wird mit 7 % pro Jahr verzinst (vierteljährlich zu bezahlen) und kann vom Unternehmen jederzeit vorzeitig und ohne Vertragsstrafe zurückgezahlt werden.

Abgesehen davon haben die Eigentümer von Purecan zugestimmt, High Tide eine Option auf den Erwerb der restlichen Beteiligung an Purecan, die sich nicht im Besitz von High Tide befindet (die Kaufoption), zu einem Unternehmenswert zu gewähren, der dem bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate multipliziert mit 3,0 entspricht. Die Kaufoption kann jederzeit für einen Zeitraum von fünf Jahren nach dem 18. Monatstag des Abschlusses ausgeübt werden. Darüber hinaus hat High Tide zugestimmt, den Eigentümern von Purecan eine Option zu gewähren, die restliche Beteiligung an Purecan, die sich nicht im Besitz von High Tide befindet (die Verkaufsoption), zum selben Unternehmenswert wie die Kaufoption während desselben Zeitraums an High Tide zu verkaufen. Die Vergütung im Rahmen der Kauf- oder Verkaufsoption wird, sofern sie ausgeübt wird, nach Ermessen von High Tide in Form einer Kombination aus Barmitteln und High Tide-Aktien entrichtet werden.

Alle High Tide-Aktien, die in Zusammenhang mit der Transaktion ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

ÜBER PURECAN

Purecan ist ein importorientierter, pharmazeutischer Großhändler, dessen Hauptaugenmerk auf aufstrebende Cannabismärkte gerichtet ist. Purecan mit Sitz in Frankfurt am Main hat seit 2018 spezielle Expertise im Bereich der Cannabisbeschaffung entwickelt. Purecan besitzt eine Lizenz für den Import von medizinischem Cannabis nach Deutschland und bereitet sich auf die Einführung eines Telemedizinportals für medizinische Cannabis-Patienten in Deutschland vor, zusammen mit einer vollständigen Lager- und Logistikinfrastruktur.

Die Mission von Purecan besteht darin, die Gesundheit der Menschen zu schützen und zu verbessern, indem es ein Branchenführer wird, der einen sicheren, zuverlässigen und kontinuierlichen Zugang zu Medizin höchster Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen bietet und dabei die höchsten behördlichen Standards einhält.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen und ist der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler weltweit, gemessen an der Anzahl der Geschäfte

. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 191 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022 und 2024 im TSX Venture 50 zu einem der 10 leistungsstärksten Aktienwerte in diversifizierten Branchen ernannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Chief Communications und Public Affairs Officer

High Tide Inc.

omar@hightideinc.com

403-770-3080

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über: die Fähigkeit des Unternehmens, zu gegebener Zeit in andere europäische Märkte für medizinischen Cannabis zu expandieren, die Fähigkeit, das Telemedizin-Portal zu starten, wenn alle Bedingungen erfüllt werden, einschließlich der TSXV-Genehmigung, und wenn die Transaktion erfolgreich abgeschlossen wird oder das Unternehmen seine Option ausüben wird, um den verbleibenden Anteil an Purecan zu erwerben, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, sein bestehendes Cannabis-Beschaffungs-Know-how zu nutzen und zu einem führenden Anbieter von medizinischem Cannabis in Deutschland zu werden und unseren Erfolg bei den Marktanteilen in Kanada zu wiederholen, und die Fähigkeit dieser Geschäftseinheit, ein gesundes Margenprofil zu liefern. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Nicht vollständige Liste von Risikofaktoren in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE FINANZINFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Finanzinformationen (FOFI) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze über voraussichtliche Betriebsergebnisse, Finanzlage oder Cashflows enthalten, die denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie im obigen Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt sind. FOFI werden nicht in der Form einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung dargestellt. Die FOFI erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den in der vorgelegten Analyse dargestellten Beträgen abweichen, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und das Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden, die die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, wird der Leser darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf die FOFI verlassen sollte, da diese zwangsläufig auf zukünftige Ergebnisse schließen lassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78048

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78048&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA42981E4013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.