Premierminister Starmer will Großbritannien zum KI-Weltmarktführer machen

London (Reuters) - Der britische Premierminister Keir Starmer will Großbritannien zur führenden Nation im Bereich künstliche Intelligenz formen.

Starmer werde am Montag unter anderem die Förderung des Baus von Rechenzentren ankündigen und Schulabgänger ermutigen, technologieorientierte Studiengänge zu ergreifen, teilte das Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie am Sonntagabend mit. Insgesamt seien rund 50 Fördermaßnahmen geplant. "Unser Plan wird Großbritannien an die Weltspitze bringen", wurde Starmer zitiert. "Das bedeutet mehr Arbeitsplätze und Investitionen im Vereinigten Königreich, mehr Geld in den Taschen der Menschen."

KI solle im Mittelpunkt der Förderung des Wirtschaftswachstums stehen, werde Starmer ankündigen. Wenn die Möglichkeiten der neuen Technologie ausgeschöpft werden würden, werde dies die Produktivität um 1,5 Prozent pro Jahr steigern. Gemessen an Indikatoren wie Investitionen und Patenten ist Großbritannien derzeit laut der Stanford University der drittgrößte KI-Markt der Welt hinter den USA und China.

