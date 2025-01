ANALYSE: Deutsche Bank rät bei Beiersdorf zum Verkauf - Wachstum in Gefahr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research sieht bei Beiersdorf Gegenwind für die "Premiumisierungs-Story" des Konsumgüterherstellers. Dies gelte insbesondere für die Marke Nivea, schrieb Analyst Tom Sykes in seiner am Dienstag veröffentlichten Verkaufsempfehlung. Zudem stellten die nachlassende Produktionsdynamik im Kosmetikbereich, abnehmende Suchanfragen im Internet zu den Marken des Unternehmens und die schwierige Lage in China das bisher starke Wachstum infrage.

Ein langsamerer Umsatzanstieg dürfte die Bewertung unter Druck setzen, so Sykes weiter. Er betonte, dass seine Schätzungen für das diesjährige Wachstum des Konsumgütergeschäfts und für den Margenanstieg deutlich unter den Konsensprognosen lägen. Da die Aktie ihm zufolge mit einem rund 80-prozentigen Aufschlag zur Branche gehandelt wird, strich er sein neutrales Votum und rät nun mit "Sell" zum Verkauf. Das Kursziel senkte der Experte von 120 auf 105 Euro und liegt damit knapp 16 Prozent unter dem aktuellen Bewertungsniveau.

Mit der Einstufung "Sell" empfiehlt die Deutsche Bank auf Basis der erwarteten Gesamtrendite für die kommenden zwölf Monate den Verkauf der Aktie./gl/ag

Analysierendes Institut Deutsche Bank. Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2025 / 06:46 / GMT