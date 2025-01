Lkw-Holding Traton hält Absatz dank Südamerika fast stabil

Kräftige Zuwächse in Lateinamerika haben der VW-Nutzfahrzeugtochter Traton im abgelaufenen Jahr zu einem beinahe stabilen Lkw- und Bus-Absatz verholfen.

Weltweit setzte die Holding über MAN und Scania 334.200 (2023: 338.200) Lastwagen und Busse ab, ein Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie Traton am Dienstag mitteilte.

Vor allem die Marke Scania (plus sechs Prozent) und die südamerikanische Volkswagen Truck & Bus (plus 23 Prozent) profitierten von der starken Konjunktur in Brasilien und anderen Staaten der Region. Die vor allem in Europa starke MAN Truck & Bus rutschte wegen der schwachen Konjunktur in Deutschland dagegen um 18 Prozent ab.

Der Rivale Daimler Truck hatte wegen eines Absatzeinbruchs in Europa und Asien einen Absatzrückgang um zwölf Prozent auf 460.400 Lkw und Busse gemeldet und landete damit 2024 am unteren Rand seiner eigenen Erwartungen.

Elektro-Lkw spielen bei Traton weiterhin kaum eine Rolle. Weltweit wurden 1740 vollelektrische Lastwagen verkauft, 18 Prozent weniger als 2023. Daimler Truck steigerte den Absatz von Elektro-Fahrzeugen dagegen im vergangenen Jahr um 17 Prozent auf 4035.