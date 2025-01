Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Migration lässt sich steuern

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Migration lässt sich steuern:

"Dass die irreguläre Migration nach Europa im vergangenen Jahr um sage und schreibe 38 Prozent zurückgegangen ist, passt so gar nicht zu dem Bild, das hierzulande seit Jahren gezeichnet wird. In der öffentlichen Debatte wird immer wieder bestritten, dass sich Migration auch nur in Ansätzen steuern lasse, und Versuche dieser Art werden als unmoralisch oder rechtswidrig dargestellt. In Wahrheit hat gerade die EU viele Einflussmöglichkeiten (.) und eine der wirkungsvollsten hat sie in jüngster Zeit bewusst genutzt: die Zusammenarbeit mit Transitländern. (.) Sollte Merz die Chance bekommen, Kanzler zu werden, dann muss er sich gut überlegen, mit welchem Koalitionspartner er bei diesem Thema, dessen gesellschaftliche Sprengkraft viele immer noch nicht wahrhaben wollen, realistisch zusammenarbeiten könnte."