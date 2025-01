Schokolade von Lindt bleibt trotz höherer Preise beliebt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der ungebrochene Appetit auf Schokolade von Lindt & Sprüngli und Preiserhöhungen haben dem Schweizer Schokoladenhersteller 2024 auf die Sprünge geholfen.

Der Umsatz legte um 7,8 Prozent auf 5,47 Milliarden Franken zu, wie die Firma am Dienstag mitteilte. Mit einem Anstieg um 9,5 Prozent auf 2,59 Milliarden Franken fiel das Plus in Europa am höchsten aus, gefolgt von Nordamerika mit einem Anstieg um fünf Prozent auf 2,15 Milliarden Franken.

Trotz der rekordhohen Kakaopreise äußerte sich der Vorstand zuversichtlich, eine operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) von mindestens 16,0 (Vorjahr: 15,6) Prozent erreicht zu haben. Im laufenden Jahr peilt Lindt ein organisches Wachstum um sieben bis neun Prozent an und eine Verbesserung der Ebit-Marge um 20–40 Basispunkte an.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)