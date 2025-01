Dax vor US-Inflationsdaten stabil

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Vor den mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus den USA zeigen sich Dax-Anleger optimistisch.

Der deutsche Leitindex zog zur Eröffnung am Mittwoch um 0,2 Prozent auf 20.304 Punkte an. "Der Dax ist nur einen Steinwurf von neuen Rekordständen entfernt und mit den entsprechenden Zahlen aus den USA könnte dieser Abstand in Richtung Handelsschluss noch ein ganzes Stück kleiner werden", kommentierte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets. Bereits am Vortag hatte ein geringerer Anstieg der US-Erzeugerpreise als erwartet für etwas Erleichterung bei Börsianern gesorgt.

Bei den Einzelwerten schoss Auto1 nach einer Hochstufung um bis zu acht Prozent nach oben. Die Analysten von Goldman Sachs setzten den Online-Gebrauchtwagenhändler auf "buy" von zuvor "neutral" und verwiesen auf einen Wendepunkt bei Einzelhandelsverkäufen sowie eine starke Gewinndynamik. Dagegen stürzten die Aktien von Borussia Dortmund um mehr als zehn Prozent ab. Anleger straften die Schwarz-Gelben ab, nachdem der BVB gegen Aufsteiger Holstein Kiel in der Fußball-Bundesliga mit 2:4 das zweite Punktspiel in diesem Jahr verloren hat.

