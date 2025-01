IRW-News: Desert Gold Ventures Inc. : Schürfgraben- und Erkundungsergebnisse von Desert Gold zeigen Möglichkeiten für Ressourcenerweiterung auf

IRW-PRESS: Desert Gold Ventures Inc. : Schürfgraben- und Erkundungsergebnisse von Desert Gold zeigen Möglichkeiten für Ressourcenerweiterung auf

Surrey, British Columbia, 15. Januar 2025 / IRW-Press / Desert Gold Ventures Inc. (das Unternehmen) (TSX-V: DAU, FWB: QXR2, OTC: DAUGF) freut sich, kürzlich entdeckte Schürfgraben- und Erkundungsdaten von Arbeiten bekannt zu geben, die zwischen 2010 und 2012 bei und in der Nähe der Goldlagerstätten Mogoyafara South und Linnguekoto West durchgeführt wurden (Standorte siehe Abbildung 2). Die geschätzten Goldressourcen in diesen beiden Zonen umfassen zusammen vermutete Mineralressourcen von 479.000 oz Gold mit einem Gehalt von 1,09 g/t Gold.1

Höhepunkte:*

Lagerstättengebiet Mogoyafara South (MS) (siehe Abbildung 3)

Schürfgrabungsergebnisse:

- 28 m mit 0,69 g/t Au (Rand der Ressourcengrube - nicht modelliert)

- 8 m mit 0,82 g/t Au (außerhalb der Ressourcengrube)

- 16 m mit 2,73 g/t Au, 28 m mit 0,72 g/t Au, 29 m mit 2,35 g/t Au und 15 m mit 1,23 g/t Au

(Rand der Ressourcengrube - nicht modelliert)

- 30 m mit 0,45 g/t Au (außerhalb der Ressourcengrube)

- 23 m mit 0,48 g/t Au und 11 m mit 0,47 g/t Au (Rand der Ressourcengrube - nicht modelliert)

- 21 m mit 0,50 g/t Au - neues Gebiet, nicht mittels Bohrungen erprobt

- Schürfgrabungsproben - 56,0 g/t Au, 55,6 g/t Au, 45,0 g/t Au, 15,1 g/t Au und 57,0 g/t Au (Rand der Ressourcengrube, Testbohrungen und -schürfgrabungen erforderlich)

Lagerstättengebiet Linneguekoto West (LW) (siehe Abbildung 4)

Schürfgrabungsergebnisse:

- 16 m mit 3,15 g/t Au (1.270 m südlich der Ressourcengrube LW)

- 32 m mit 2,4 g/t Au (1.240 m südlich der Ressourcengrube LW)

- 13 m mit 0,50 g/t Au (480 m südlich der Ressourcengrube LW)

- 10 m mit 0,52 g/t Au (590 m südlich der Ressourcengrube LW)

- Erkundungsschürfproben:

o Ressourcengrubengebiet LW - 6,0 g/t Au, 1.205 g/t Au, 28,6 g/t Au

o 800 m südlich des Ressourcengrubengebiets LW - 8,8 g/t Au und 10,45 g/t Au

o 1.325 bis 1.475 m in Ressourcengrubengebiet LW - 14,8 g/t Au, 13,35 g/t Au, 9,43 g/t Au

o 2.000 m südlich des Ressourcengrubengebiets LW - 9,69 g/t Au

o 2.250 m südsüdwestlich des Ressourcengrubengebiets LW - 5,42 g/t Au

* Wahre Mächtigkeiten wurden für die Schürfgrabungsergebnisse nicht ermittelt.

Jared Scharf, CEO des Unternehmens, sagte: Die kürzlich entdeckten Explorationsdaten verleihen den beiden Lagerstättengebieten zusätzlichen Spielraum, da sie Möglichkeiten für die Erweiterung der Mineralressourcen mittels Bohrungen aufzeigen. Besonders faszinierend ist ein nicht modelliertes Gebiet mit wesentlich höheren Goldgehalten bei der Lagerstätte Mogoyafara South sowie Hinweise auf lateritbedeckte Goldzonen südlich der Lagerstätte Linnguekoto.

Technische Daten

Desert Gold ist kürzlich auf Pressemitteilungen und Quartalsberichte des in Australien ansässigen Unternehmens Golden Rim Resources aufmerksam geworden, in denen Bodenprobennahmen, Erkundungen, Schürfgrabungen und Bohrungen beschrieben werden, die über und in der Nähe der Goldlagerstätten Mogoyafara South und Linnguekoto West durchgeführt wurden. Die Daten für die meisten dieser Arbeiten wurden erfasst, zusammengestellt und bewertet.

Die kürzlich erworbenen Daten beinhalten die Analyseergebnisse von 1.419 Bodenproben, 1.042 Erkundungsproben und 2.393 Schürfproben, in erster Linie von den Lagerstättengebieten MS und LW.

Mogoyafara South

Desert Gold hat Daten für 13 Schürfgräben im Gebiet MS erworben. Diese Daten weisen auf eine zusätzliche Goldmineralisierung und lokal überdurchschnittlich hohe Gehalte hin, die im aktuellen Ressourcenmodell nicht modelliert sind. Besonders bemerkenswert sind die Ergebnisse von Trench 17 mit 1,23 g/t Au auf 15 m, 2,35 g/t Au auf 29 m, 0,72 g/t Au auf 28 m und 2,73 g/t Au auf 16 m (Abbildung 3) sowie von fünf Schürfgräben, die beträchtliche Mächtigkeiten mit Goldmineralisierungen ergaben, die nicht mittels Bohrungen definiert wurden. Von den sechs Schürfgräben, die hohe Goldgehalte und Mächtigkeiten ergaben, befinden sich vier innerhalb der Grenzen der Mineralressourcengrube (0,69 g/t Au auf 28 m, 0,48 g/t Au auf 23 m, 0,47 g/t auf 11 m sowie die Ergebnisse vom oben genannten Trench 17) und zwei außerhalb der Ressourcengrubengebiete (0,45 g/t auf 30 m sowie 0,50 g/t Au auf 21 m).

Die hohen Gehalte, die im Richtung Nordosten verlaufenden Trench 17 beobachtet wurden, stehen auch in Zusammenhang mit vier nahe gelegenen hochgradigen Schürfproben, die zwischen 45,5 und 57 g/t Au von schmalen, in Richtung Nordwesten verlaufenden Quarzerzgängen ergaben. Mit der Goldmineralisierung stimmt ein Bereich mit starker Pyritisierung überein, die wahrscheinlich mit einer Zunahme der Quarzerzgänge in Zusammenhang steht. Die Kombination aus durchschnittenen Strukturen, starker Alteration und überdurchschnittlich hohen Gehalten definiert ein relativ unerprobtes Explorationszielgebiet von hoher Priorität mit einer Fläche von 120 m mal bis zu 250 m.

Die in den Schürfgräben durchschnittene Goldmineralisierung verdeutlicht, dass sowohl beträchtlicher Spielraum für zusätzliche Mineralressourcen innerhalb der aktuellen Ressourcengrubenmodelle als auch für die Erweiterung der Mineralressourcengruben entlang des Streichens sowie für die Entdeckung neuer Goldzonen besteht. Das Potenzial für die Entdeckung neuer Goldzonen wird auch von goldhaltigen Schürfproben verdeutlicht, die in Gebieten entnommen wurden, in denen noch keine Bohrungen durchgeführt worden waren. Abschließend lässt sich sagen, dass sowohl die Schürfgraben- als auch die Schürfprobendaten darauf hinweisen, dass beträchtliches Potenzial für zusätzliche Bohrungen besteht, um die Mineralressourcen im Gebiet MS zu erweitern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78086/DesertGold_150125_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 3: Gebiet Mogoyafara South - Neue Schürfgraben- und Schürfprobendaten

Gebiet Linnguekoto West

Im Gebiet LW wurden zwischen 2010 und 2012 Bodenprobennahmen, Erkundungsschürfgrabungen und Bohrungen durchgeführt. Diese Arbeiten führten zur Definition von zwei neuen Gebieten mit Goldmineralisierungen und dispergierten hochgradigen Schürfproben, die sich zwischen etwa 400 und 2.250 m südlich der Grenzen der Mineralressourcengrube LW befinden (siehe Abbildung 4). Zu den Höhepunkten dieser Arbeiten zählen Schürfgräben, die 3,15 g/t Au auf 16 m und 2,24 g/t Au auf 32 m ergaben. Interessanterweise befinden sich die Schürf- und Schürfgrabenergebnisse in der Nähe lokaler Laterit-Höchstwerte, die örtlich mit Bereichen mit erhöhter Alteration (Verkieselung) und Goldmineralisierung in Zusammenhang stehen und aufgrund der Laterit-Deckschicht möglicherweise kein angereichertes Gold im Boden aufweisen. Unter der Annahme, dass es sich bei den Laterit-Gebirgskämmen um mineralisierte Alterationszonen handelt, weist der nördlichste Gebirgskamm eine nicht erprobte Streichenlänge von etwa 250 m und der südliche Gebirgskamm eine Streichenlänge von etwa 800 m auf.

Stark anomale Goldwerte in Schürfproben südlich der Lagerstätte LW weisen auf das Potenzial für die Entdeckung weiterer hochgradiger Goldmineralisierungen hin und verdeutlichen die Zone LW, wo Schürfproben bis zu 1.205 g/t Au ergaben.

Insgesamt wurden 1.419 Proben in einem Abstand von 50 m in einem 2.100 m mal 3.200 m großen Gebiet über der Lagerstätte LW entnommen. Diese Proben ergaben Goldwerte von bis zu 6.064 ppb Gold und wiesen auf zwei Zielgebiete südlich der Lagerstätte LW hin. Sieben weitere starke Goldanomalien (> 200 ppb Au) wurden innerhalb des Untersuchungsblocks erfasst - eine Weiterverfolgung dieser stark anomalen Gebiete ist nach wie vor erforderlich.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78086/DesertGold_150125_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 4: Gebiet Linnguekoto West - Neue Schürfgraben- und Schürfprobendaten

Update der technischen Studie (die PEA)

Im Januar werden zusätzliche Gravitationstests bei der Lagerstätte Barani East durchgeführt, um die beste Option für die Verarbeitung dieser Lagerstätte zu ermitteln. Der Abschluss der PEA wird nach wie vor für das erste Quartal 2025 erwartet.

Nächste Schritte

Die Suche nach den von Golden Rule abgeschlossenen Bohrlöchern ist im Gange, wobei die Daten für manche, jedoch nicht für alle Bohrlöcher erfasst wurden. Das Feldteam von Desert Gold versucht ebenfalls, diese Bohrkragen im Feld zu lokalisieren. Es ist davon auszugehen, dass die Daten von diesen Bohrlöchern das Verständnis von Desert Gold für die Lagerstätten Mogoyafara South und Linnguekoto West weiter verbessern und neue Explorationsmöglichkeiten schaffen werden.

Weitere Schürfgrabungen sind geplant, um die Größe der Goldmineralisierung zu ermitteln, die in den Schürfgräben bei Mogoyafara South entdeckt wurde. Bohrungen wären erforderlich, um die Laterit-Gebirgskammziele bei Linnguekoto West zu erproben.

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung (QAQC)

Eine Überprüfung der verfügbaren Daten von Golden Rim deutet darauf hin, dass bei den Boden- und Grabendaten alle 20 Proben Duplikate entnommen und bei den Bodenproben alle 50 Proben Standards hinzugefügt wurden. Es liegen jedoch nicht genügend Daten vor, um festzustellen, wie gut die Standards und Duplikate abgeschnitten haben. Bei den Schürf- oder Explorationsproben scheinen keine Duplikate oder Standards hinzugefügt worden zu sein. Alle Proben scheinen zur Analyse an ALS Chemex geschickt worden zu sein.

Bodenproben wurden bei ALS Chemex in Ouagadougou als 1-kg-BLEG-Leachwell-Proben verarbeitet. Die Chargennummern der ALS-Proben sind ebenfalls im Datensatz enthalten.

Die Datenbank für Explorationsarbeiten und Stichproben enthält Daten für Au und 35 weitere Elemente, die wahrscheinlich aus einer Multielement-ICP-Analyse stammen. Die Datenbank enthält auch UTM-Koordinaten, das Datum der Probenahme, eine kurze Beschreibung der Probe und eine Chargennummer.

Die UTM-Daten der Schürfgräben stimmen sehr gut mit den Gräben an der Oberfläche und den auf Satellitenbildern sichtbaren Gräben überein. Die Daten der Schürfgräben enthalten auch detaillierte bis allgemeine Beschreibungen des Saprolits und der in den Gräben festgestellten Gesteine. Die Datenbank der Schürfgräben enthält keine Chargennummern der Proben.

Die Untersuchungswerte für Böden, Schürfgräben und Stichproben stimmen mit den Zahlen der Pressemitteilung von Golden Rim überein.

Es wurde keine weitere QAQC-Bewertung der Daten von Golden Rim durchgeführt.

1-Datenquelle für die Pressemitteilung von Desert Gold: Desert Gold Reports Measured and Indicated Mineral Resources of 310,300 ounces of Gold and Inferred Mineral Resources of 769,200 ounces of Gold at SMSZ Project, West Mali

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78086/DesertGold_150125_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 1: Standort des Projekts SMSZ und größere Lagerstätten im Westen von Mali sowie im Osten von Senegal (* siehe Angaben zu den Lagerstättenressourcen am Ende)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78086/DesertGold_150125_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 2: Zusammenfassung und Standortplan der Zonen von Konzessionsgebiet SMSZ

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte wissenschaftliche und technische Informationen. Das Unternehmen trägt die alleinige Verantwortung für den Inhalt und die Richtigkeit der wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Don Dudek, P.Geo., ein technischer Berater für Desert Gold und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards,

Jared Scharf

___________________________

Jared Scharf

President & Direktor

Über Desert Gold

Desert Gold Ventures Inc. ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das das 440 km² große Projekt SMSZ im Westen von Mali kontrolliert, das nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen von 8,47 Millionen t mit einem Gehalt von 1,14 g/t Gold (insgesamt 310.300 oz) sowie vermutete Mineralressourcen von 20,7 Millionen t mit einem Gehalt von 1,16 g/t Gold (insgesamt 769.200 oz) enthält. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte das Unternehmensprofil www.sedarplus.ca. Website: www.desertgold.ca

Kontakt

Jared Scharf, President & CEO

E-Mail: jared.scharf@desertgold.ca

Tel. Nr.: +1 (858) 247-8195

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, unterliegen einer Reihe von Ungewissheiten und Risiken, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen enthaltenen abweichen. Zu diesen Ungewissheiten und Risiken zählen unter anderem die Stärke der Kapitalmärkte, der Goldpreis, Betriebs-, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, das Ausmaß, in dem die Schätzungen der Mineralressourcen die tatsächlichen Mineralressourcen widerspiegeln, das Ausmaß, in dem Faktoren vorhanden sind, die eine Minerallagerstätte wirtschaftlich rentabel machen würden, sowie die mit dem operativen Betrieb verbundenen Risiken und Gefahren. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden und unter www.sedarplus.ca abrufbar sind, ausführlicher erörtert, und die Leser werden dringend gebeten, diese Unterlagen zu lesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu nennen, warum die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Aussagen abweichen könnten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen dieses Gesetzes vor.

* Abbildung1 Offenlegung

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78086/DesertGold_150125_DEPRcom.005.png

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78086

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78086&tr=1

