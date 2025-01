IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic erhält Zustimmung der Aktionäre zur Übernahme von Gatos Silver

IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.: First Majestic erhält Zustimmung der Aktionäre zur Übernahme von Gatos Silver

14. Januar 2025, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich in Bezug auf die Übernahme von Gatos Silver, Inc. (NYSE:GATO) (TSX:GATO) (Gatos Silver) bekannt zu geben, dass die Aktionäre des Unternehmens die Ausgabe von bis zu 190.000.000 First Majestic-Stammaktien (First Majestic-Aktien) an die Inhaber von Stammaktien von Gatos Silver (Gatos Silver-Aktien) als Gegenleistung für den Erwerb aller ausstehenden Aktien von Gatos Silver durch das Unternehmen (die Transaktion) genehmigt haben. Ungefähr 98,44 % der Stimmen, die auf der heutigen außerordentlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens abgegeben wurden, stimmten für den Beschluss, der die Ausgabe von bis zu 190.000.000 First Majestic-Aktien genehmigt.

Darüber hinaus stimmten die Aktionäre von Gatos Silver der Fusionsvereinbarung zwischen First Majestic und Gatos Silver (der Fusionsbeschluss) auf einer außerordentlichen Versammlung der Aktionäre von Gatos Silver zu, wobei etwa 71,3 % der Stimmrechte in Verbindung mit den ausstehenden Gatos Silver-Aktien für den Fusionsbeschluss stimmten. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre von Gatos Silver jeweils 2,55 First Majestic-Aktien für jede Gatos-Silver-Aktie in ihrem Besitz erhalten, wobei etwaige Aktienbruchteile von Aktien in bar und ohne Zinsen ausgezahlt werden.

Die Transaktion wird vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die Erfüllung der verbleibenden üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich vor der Börseneröffnung am 16. Januar 2025 abgeschlossen.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt derzeit die Silber-/Goldmine San Dimas, die Silber-/Goldmine Santa Elena und die Silbermine La Encantada sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsprojekten, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten des US-Bundesstaates Nevada.

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Am 5. September 2024 gaben First Majestic und Gatos Silver bekannt, dass sie eine endgültige Fusionsvereinbarung abgeschlossen haben, welcher zufolge First Majestic alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Gatos erwerben wird. Weitere Informationen über die Transaktion finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.firstmajestic.com.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die unter die durch diese Abschnitte und andere geltende Gesetze geschaffene Safe Harbor-Regelung fallen sollen, sowie zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, Geschäftsaussichten oder Möglichkeiten von First Majestic, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen des Managements von First Majestic und/oder Gatos beruhen, die in gutem Glauben vor dem Hintergrund der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen gemacht wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Abschluss der Transaktion und den damit verbundenen Zeitplan. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Folglich können die Prognosen nicht garantiert werden. Investoren werden daher davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf Prognosen und zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Erfüllung oder den Verzicht auf alle anwendbaren verbleibenden Abschlussbedingungen für die Transaktion rechtzeitig oder überhaupt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Ausbleiben wesentlicher Änderungen in Bezug auf First Majestic und Gatos Silver und ihre jeweiligen Geschäftstätigkeiten sowie die weiteren Faktoren, die in dem Abschnitt mit dem Titel Description of the Business Risk Factors in dem jüngsten eingereichten Jahresinformationsformular von First Majestic, das unter seinem Profil aus SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden kann, bzw. als Anlage zu seinem jüngsten eingereichten Formblatt 40-F, das auf EDGAR (www.sec.gov/edgar) oder auf der Webseite von First Majestic verfügbar ist, beschrieben sind. Obwohl First Majestic versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

First Majestic ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieses Dokuments. First Majestic hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Gesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

