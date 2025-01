Siemens Energy fällt an 21-Tage-Linie

Die Siemens-Energy-Aktie hat am Donnerstag zeitweise 2,6 Prozent verloren. An der 21-Tage-Durchschnittslinie fanden sich aber wieder Käufer und das Minus schmolz auf unter ein Prozent.

Am Vorabend war bekannt geworden, dass in Schweden nach einem erneuten Bruch eines Rotorblattes 51 Anlagen in einem Windpark stillgelegt wurden. Bei Anlagen des Onshore-Typen 5.X der inzwischen komplett einverleibten Ex-Tochter Siemens Gamesa kämpft der Konzern schon länger mit Qualitätsproblemen. Siemens Energy hatte sie daraufhin zunächst aus dem Vertrieb genommen, um die Mängel zu beseitigen.