Original-Research: Medigene AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Abstract: Medigene AG is an immuno-oncology platform company dedicated to developing T cell receptor (TCR)-guided therapies that specifically target tumour cells to effectively eliminate cancer without harming healthy tissues. TCRs are special proteins on the surface of T cells (a type of immune cell) that function like 'scanners', recognising and binding to certain markers (antigens) on cancer cells. The company utilises its state-of-the-art end-to-end technology platform to generate optimal 3S (sensitive, specific and safe) TCRs with unique and distinctive attributes. These can be utilised in multiple therapeutic modalities such as off-the-shelf TCR-guided T cell engager therapies (TCR-TCEs), off-the-shelf TCR natural killer cell therapies and autologous T cell receptor engineered T cell (TCR-T) therapies, for both Medigene's in-house product pipeline and external partnering. Strong strategic partnerships with high-calibre players including BioNTech, Regeneron and WuXi Biologics (WuXi), validate Medigene's technology, expand the pipeline and provide access to additional financial resources. The recent partnership with WuXi led to the joint development of MDG 3010, a new off-the-shelf TCR-TCE therapy for solid tumours targeting the well-validated KRAS G12V neoantigen. TCR-TCE programmes are attracting great interest from large pharmaceutical companies, leading to lucrative early-stage licensing agreements (e.g. Candid, GSK or Almirall). Medigene aims to demonstrate proof-of-principle for MDG 3010 by the end of 2025, which could potentially lead to a licence agreement shortly thereafter. We initiate coverage of Medigene with a Buy rating and a EUR3.80 price target. First Berlin Equity Research hat am 16.01.2025 die Coverage von Medigene AG (ISIN: DE000A40ESG2 / Bloomberg: MDG1 GR) aufgenommen. Analyst Christian Orquera stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 3,80. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Zusammenfassung: Die Medigene AG ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich der Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Therapien widmet, die gezielt Tumorzellen angreifen, um Krebs effektiv zu beseitigen, ohne gesundes Gewebe zu schädigen. TCRs sind spezielle Proteine auf der Oberfläche von T-Zellen (einer Art von Immunzellen), die wie 'Scanner' funktionieren, indem sie bestimmte Marker (Antigene) auf Krebszellen erkennen und an diese binden. Das Unternehmen nutzt seine hochmoderne End-to-End-Technologieplattform, um optimale 3S (sensitive, spezifische und sichere) TCRs mit einzigartigen und unverwechselbaren Eigenschaften zu erzeugen. Diese können in verschiedenen therapeutischen Modalitäten eingesetzt werden, wie z.B. in standardisierten TCR-gesteuerten T-Zell-Engager-Therapien (TCR-TCEs), standardisierten TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen und autologen T-Zell-Rezeptor-gesteuerten T-Zell-Therapien (TCR-T), sowohl für die eigene Produktpipeline von Medigene als auch für externe Partnerschaften. Starke strategische Partnerschaften mit hochkarätigen Unternehmen wie BioNTech, Regeneron und WuXi Biologics (WuXi) validieren die Technologie von Medigene, erweitern die Pipeline und ermöglichen den Zugang zu zusätzlichen finanziellen Ressourcen. Die jüngste Partnerschaft mit WuXi führte zur gemeinsamen Entwicklung von MDG 3010, einer neuen TCR-TCE-Therapie für solide Tumore, die auf das gut validierte KRAS G12V Neoantigen abzielt. TCR-TCE-Programme stoßen bei großen Pharmaunternehmen auf reges Interesse, was zu lukrativen Lizenzvereinbarungen im Frühstadium führt (z.B. Candid, GSK oder Almirall). 