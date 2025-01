Pressestimme: 't-online' zu BVB-Krise nach Niederlage gegen Holstein Kiel

BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zu BVB-Krise nach Niederlage gegen Holstein Kiel

Damit rückt nun zwangsläufig Trainer Nuri ?ahin in den Mittelpunkt. Ein ehemaliger Spieler wird zum Trainer - vor der Saison klang das wie pure Fußballromantik. Spätestens mit dem Ergebnis in Kiel ist dieser Zauber aber endgültig verflogen. Seine Amtszeit könnte damit ein jähes Ende gefunden haben. ?ahin bezeichnete den Auftritt seiner Mannschaft nach dem Spiel in Kiel als "absolut beschämend, eine absolute Nichtleistung." Es liegt aber in seiner Verantwortung, die Spieler zu ihrer bestmöglichen Leistung zu treiben. Das scheint ihm nicht mehr zu gelingen. ?ahin und der BVB? Das war ein netter Gedanke, der nun aber krachend gescheitert ist. Dortmund, als Bayern-Jäger in die Saison gestartet, muss handeln. Alle Spieler wechseln? Geht nicht. Also ist es wieder einmal der Trainer, der geopfert werden muss. Auch in diesem Fall. Sonst kommt das böse Erwachen erst noch. Dann, wenn das Minimalziel "Champions-League-Qualifikation" nicht erreicht wurde./yyzz/DP/zb