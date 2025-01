Rakete von Jeff Bezos Raumfahrtfirma ins All gestartet

Cape Canaveral (Reuters) - Eine Rakete der Weltraumfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist erstmals zu einer Mission ins All gestartet.

Die New-Glenn-Rakete von Blue Origin hob am Donnerstag um 2.00 Uhr früh (Ortszeit) bei bewölktem Himmel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab. Das war der zweite Versuch in dieser Woche, der erste war am Montag abgebrochen worden. Hunderte von Blue-Origin-Angestellten kamen am Hauptsitz der Firma in Kent im Bundesstaat Washington und in der Fabrik in Cape Canaveral zusammen, wie ein Livestream der Firma zeigte. Die erste Stufe der Rakete soll abgekoppelt werden und dann im Atlantik landen, die zweite Stufe soll in die Umlaufbahn gebracht werden.

