dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 17.01.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Suss Microtec übertrifft eigene Ziele deutlich - Aktie mit Kurssprung

GARCHING - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec hat im vergangenen Jahr dank einer hohen Nachfrage operativ deutlich mehr verdient. 2024 lagen sowohl der Erlös als auch die Marge klar über den zuletzt veröffentlichten Zielen des Unternehmens. Die Aktie war am Freitag mit einem Kurssprung besonders beliebt.

ROUNDUP/Kreise: Glencore und Rio Tinto haben über Fusion gesprochen

LONDON - In die Rohstoffbranche kommt wieder Bewegung: Die beiden Konzerne Glencore und Rio Tinto haben offenbar einen Zusammenschluss ausgelotet. Vertreter beider Unternehmen hätten darüber gesprochen, ob sie ihre Geschäfte zusammenlegen sollten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es sei nicht klar, ob die Gespräche derzeit noch laufen. Die "Financial Times" (FT) hat dagegen von Insidern erfahren, dass die Verhandlungen zu keinem Ergebnis geführt haben. Demnach haben die ersten Gespräche bereits im Oktober stattgefunden.

ROUNDUP: EU-Kommission fordert interne Dokumente von X

BRÜSSEL - Die EU-Kommission treibt das Verfahren gegen Elon Musks Plattform X voran und verlangt Zugang zu internen Dokumenten über Algorithmen. Der Konzern werde angewiesen, die Daten dazu einzufrieren und aufzubewahren, teilte die Brüsseler Behörde mit.

ROUNDUP: Tiktok kann auf Gnadenfrist in den USA hoffen

WASHINGTON - Für Tiktok zeichnet sich wenige Tage vor dem drohenden Aus in den USA ein Aufschub ab. Der künftige Präsident Donald Trump will sich laut einem Vertrauten mehr Zeit für einen Deal rund um die Video-App verschaffen. Zugleich signalisiert auch die Regierung des scheidenden Staatschefs Joe Biden, dass sie nicht am letzten Tag seiner Amtszeit eine Tiktok-Blockade umsetzen will.

Toyota-Sparte soll 1,6 Milliarden Dollar in den USA zahlen

WASHINGTON - Toyotas Lkw-Sparte Hino Motors soll wegen Abgasbetrugs 1,6 Milliarden Dollar in den USA zahlen. Auf diesen Betrag einigte sich Hino mit US-Behörden, wie das Justizministerium mitteilte. Die Vereinbarung wird erst wirksam, wenn ihr das zuständige Gericht zustimmt.

Weitere Meldungen -Qiagen zahlt Ende Januar 1,26 US-Dollar je Aktie aus -Neue VW-Tarifverträge sollen bis Ende Januar fertig sein -Umfrage zum Autokauf: Preis schlägt Qualität -Laserfunk-Start-up Mynaric in Not -Grüne Woche geöffnet - Sorgen wegen Tierseuche -Liqui Moly knackt Umsatz-Milliarde -Condor rechnet bald wieder mit Zubringerdienst der Lufthansa -ROUNDUP: Langsame Rückkehr in Brandgebiete von Los Angeles - 27 Tote -BVB zum Rückrundenauftakt in Frankfurt unter Druck -ROUNDUP: Rückschlag für Elon Musk bei siebtem Testflug von 'Starship' -Gericht eröffnet Strafverfahren gegen Ex-VW-Betriebsratschef Osterloh -ROUNDUP 2: Vier Verletzte nach Explosion und Brand in Raffinerie -ROUNDUP: Verdachtsfall von Maul- und Klauenseuche nicht bestätigt -Bayern sieht wegen Seuche Herausforderungen für Milchmarkt -ROUNDUP 2/Zwölf Stunden mit Scholz und Habeck: Atom-U-Ausschuss endet -ROUNDUP/Aldi Süd: Keine Wurst aus unterster Haltungsform mehr -Padaviation aus Paderborn übernimmt Fluglinie Sylt Air -Umfrage: Drei Viertel planen Urlaubsreise dieses Jahr

