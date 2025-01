OTS: Kölner Stadt-Anzeiger / Deutz baut Motoren für Militärfahrzeuge für ...

Deutz baut Motoren für Militärfahrzeuge für Einsatz in Ukraine - Vorstandschef: Leisten einen Beitrag zur Zeitenwende Köln (ots) - Köln. Der Kölner Motorenbauer Deutz AG hat seine Pläne, ins Rüstungsgeschäft einzusteigen, konkretisiert. "Zeitenwende heißt auch, dass es die notwendige Ausrüstung braucht. Hier können wir mit unserem Motorensortiment einen Beitrag leisten", sagte Vorstandschef Sebastian Schulte dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Deutz wolle sich breiter aufstellen. "Zuletzt haben wir einen langjährigen Vertriebs- und Servicepartner in Polen übernommen, mit dem wir jetzt erste Militärfahrzeuge mit Motoren beliefern. Das in Warschau ansässige Unternehmen BTH FAST liefert unter anderem Deutz-Motoren für den Einsatz in Militärfahrzeugen im Rahmen der Unterstützung für die Ukraine. Oncilla heißt das Produkt, ein Fahrzeug, das Mannschaften aber auch Waffen transportieren kann." Als potenzielle Kunden kommen für Deutz allerdings bislang nur Nato-Partnerländer in Frage. "Viele osteuropäische Bündnispartner verfügen noch über Fahrzeuge aus sowjetischer Produktion, für die es keine Ersatzteile mehr gibt oder wenn, dann nur in Russland und damit nicht mehr verfügbar. In Polen etwa gibt es Tausende solcher Fahrzeuge, die perspektivisch neue und moderne Motoren benötigen. Das bietet großes Potenzial", sagte Schulte. Darüber hinaus schaue man sich weitere Optionen im Defense Bereich an. Zu Medienberichten, wonach Deutz ein Angebot für den Kauf der Werften von Thyssenkrupp abgegeben haben soll, wollte sich Schulte nach wie vor nicht äußern. Von dem bei Deutz geplanten 50-Millionen-Sparprogramm sollen rund 30 Millionen Euro auf den Bereich Forschung und Entwicklung entfallen. Im Zuge dessen möchte sich Deutz von rund 200 Beschäftigten in dem Bereich trennen. "Wir müssen da ehrlich zu uns selbst sein. Vor allem, wenn es um den Verbrenner geht. Da stehen aktuell keine weiteren Entwicklungsaufgaben an. Daher werden wir uns in dem Bereich von Mitarbeitern trennen müssen", sagte Schulte. Gute Perspektiven für das Kölner Stammwerk bietet laut Deutz die Kooperation mit Daimler Truck. Seit letztem Sommer vertreibt das Unternehmen mittelschwere und schwere Daimler-Truck-Motoren exklusiv für Nutzfahrzeuge abseits der Straße. "Ab 2029 planen wir, die Endmontage des mittelschweren Motors bei uns hier in Köln. Eine gute Perspektive für die Auslastung unseres Werkes hier in Köln-Porz." Ksta.de/ 942937 Pressekontakt: Kölner Stadt-Anzeiger Newsdesk Telefon: 0221 224 2080 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66749/5951672 OTS: Kölner Stadt-Anzeiger