ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax setzt Rekordlauf fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag den dritten Rekordtag in Folge verbucht. Kurz vor dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident stieg der Leitindex im frühen Handel erstmals über die Marke von 20.700 Punkten. Nach etwas mehr als einer halben Handelsstunde bewegte er sich 0,51 Prozent höher bei 20.760 Zählern. Auf Wochensicht hat er die Gewinne damit auf 2,7 Prozent ausgebaut und sein Jahresplus sogar auf mehr als vier Prozent.

In der zweiten deutschen Börsenreihe legte der MDax am Freitagmorgen um 0,89 Prozent auf 25.740 Punkte zu. Auf Eurozonen-Ebene kam der EuroStoxx 50 mit 5.128 Zählern auf ein Plus von 0,42 Prozent. Er erreichte den höchsten Stand seit 2000.

Leicht positive Impulse für die Aktienmärkte kamen aus China, wo die Wirtschaft das Wachstumsziel der Regierung von "rund fünf Prozent" im vergangenen Jahr erreichte. "Auch wenn die Zahlen weiterhin mit allerlei Zweifeln behaftet sind, sie machen Hoffnung, dass das Reich der Mitte das Schlimmste in Sachen Konjunkturdelle vielleicht doch hinter sich hat", sagte der Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Mit dem robusten Auftakt übergingen die Europa-Börsen die Tatsache, dass der Handel an der wegweisenden Wall Street am Vorabend ins Stocken geraten war. Bevor die Vereinigten Staaten mit Trump einen altbekannten Präsidenten zurückbekommen, gingen die Anleger dort etwas in die Defensive vor allem bei Technologiewerten. Seine Amtseinführung findet am Montag statt, wenn in den USA der Handel am "Martin Luther King Day" pausiert. Die US-Anleger positionieren sich damit auch für ein verlängertes Wochenende.

Laut dem Marktanalysten Konstantin Oldenburger von CMC Markets ist "die große Bühne bereitet" für einen Mann, der in Sachen Wirtschaft und Geopolitik wohl viel verändern werde. Trumps erste Amtszeit sei von einem zollintensiven Ansatz geprägt gewesen, der sich insbesondere gegen China gerichtet habe. Auch seine zweite Amtsperiode werde wohl neue Zölle und Einschränkungen mit sich bringen. Die große Sorge dabei ist, dass dies die Inflation anheizen könnte.

Der auffälligste Einzelwert aus der Dax-Familie war am Freitag Suss Microtec . Der Kurs sprang um 21 Prozent nach oben. Der Technologiekonzern hatte die Anleger am Vorabend nach Börsenschluss mit starken Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr überrascht. Die Aktien konterten damit die Tatsache, dass sie binnen weniger Handelstage fast 28 Prozent an Wert eingebüßt hatten. Am Vortag waren sie 2025 im SDax noch der zweitgrößte Verlierer, doch nun drehten sie die Jahresbilanz leicht ins Plus.

Die im vierten Quartal erzielte Marge und die Auftragseingänge von Suss hätten die zuvor gesteckten Ziele förmlich pulverisiert, schrieb Analyst Tim Wunderlich von der Privatbank Hauck& Aufhäuser in einem ersten Kommentar. Und 2025 winkten von dem Halbleiter-Ausrüster noch mehr gute Nachrichten. Die Bewertung der Aktien sei höchst attraktiv. Vom Bankhaus Metzler hieß es, die Zukunftsaussichten seien glänzend.

Ansonsten waren kursbewegende Unternehmensnachrichten in Deutschland Mangelware. Selbst die Aktien von Brenntag reagierten nicht groß auf zwei Analysten-Umstufungen, die sich allerdings gegenseitig aufhoben. Während die UBS ihr Votum senkte, wurde dieses von der Barclays Bank angehoben. In beiden Fällen liegt das Urteil nun im neutralen Bereich.

Im SDax fielen noch die Verbio -Aktien auf, indem sie sich um 4,4 Prozent von ihrem Kurseinbruch vom Vortag erholten. Am Donnerstag waren sie um fast ein Viertel abgesackt wegen gekappter Jahresziele. Auf dem niedrigsten Niveau seit Mai 2020 witterten manche Anleger bei dem Biokraftstoffhersteller nun offenbar wieder ein Schnäppchen./tih/jha/