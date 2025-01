Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne vor Trumps Amtseinführung

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Tag der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump ihre klare Aufwärtsbewegung der Vorwoche gebremst fortgesetzt. Auslöser der Kursgewinne war ein Bericht des "Wall Street Journal", wonach Trump vorerst keine Verschärfung der Zollpolitik bei Staaten wie China, Kanada und Mexiko umsetzen will. Vielmehr werde er die Behörden anweisen, die Handelsbeziehungen zu diesen Ländern und den kontinentalen Nachbarn in Amerika zu evaluieren.

Der EuroStoxx 50 kletterte am Montagnachmittag auf den höchsten Stand seit 2000 und schloss mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 5.164,44 Punkten. Außerhalb des Euroraums stieg der Schweizer Leitindex SMI um 0,39 Prozent auf 12.037,22 Punkte. Der britische FTSE 100 zog um 0,18 Prozent auf 8.520,54 Punkte an./edh/he