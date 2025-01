Bitcoin auf Allzeithoch – Startschuss für kryptofreundliches Washington

Am Tag der der offiziellen Amtseinführung Donald Trumps steigt der Bitcoin auf ein neues Allzeithoch. Für die Branche dürfte ab heute eine neue Zeitrechnung beginnen. Neben der Lockerung der regulatorischen Daumenschrauben setzen Anleger insbesondere auf die Einführung strategischer Bitcoin-Reserven. Anleger hoffen, dass der designierte US-Präsident bereits in den kommenden Stunden oder Tagen wichtige Gesetze unterzeichnet und somit den Weg für ein kryptofreundliches Washington ebnet.

Auch wenn die Wall Street heute feiertagsbedingt geschlossen bleibt, warten auf Anleger wichtige Impulse am Kryptomarkt.

Zwischen Hoffen auf weniger Regulatorik und Einführung strategischer Bitcoin-Reserven

Am heutigen Montag zieht der Republikaner Donald Trump offiziell das zweite Mal für die kommenden vier Jahr in das Weiße Haus in Washington ein. Im Wahlkampf hatte Trump die Branche sprichwörtlich umgarnt und zahlreiche Versprechen gemacht. So wolle der 78-jährige die USA etwa zur „Krypto-Hauptstadt“ machen. Gleichzeitig sprach sich Trump für deutlich weniger Regulierung aus. „Wir werden etwas Großes mit Kryptowährungen machen, weil wir nicht wollen, dass China oder jemand anderes uns überholt“, sagte Trump Mitte Dezember gegenüber dem US-Sender CNBC. Auf die Frage nach einer möglichen Kryptowährungsreserve ähnlich der strategischen Ölreserve antwortete Trump: „Ja, ich denke schon“.

Trump muss sich nun daran messen lassen, wie schnell er seine bereits im Vorfeld verteilten Vorschusslorbeeren tatsächlich in die Praxis umsetzen kann. Die Erwartungshaltung ist hoch und das Enttäuschungspotenzial somit ausgeprägt.