DAX vor Trump-Amtseinführung erstmals über 21.000 Punkte – Das ist diese Woche wichtig

Wenige Stunden vor der offiziellen Amtseinführung Donald Trumps erreicht der DAX erstmals in der Geschichte die Marke von 21.000 Punkten. Neben der Inauguration in den USA gilt es mögliche Impulse durch das Weltwirtschaftsforum in Davos im Auge zu behalten. Zudem winken durch einige Wirtschaftsnachrichten und der Berichtssaison zusätzliches Bewegungspotenzial.

Trump zieht in das Weiße Haus ein – Was leitet der neue US-Präsident in die Wege?

Zu Wochenbeginn dürften sich die Blicke der Anleger insbesondere auf Donald Trump richten. Nach Einzug in das Weiße Haus bleibt abzuwarten, welche Ankündigungen der Republikaner tatsächlich in die Praxis umsetzen wird. Das „Wall Street Journal“ berichtete, dass Trump nach seinem Amtsantritt auf die Ankündigung neuer Zölle verzichten werde. Lediglich sollen Behörden angewiesen werden, Handelsdefizite und unfaire Handelspraktiken zu untersuchen, hieß es.