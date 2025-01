Original-Research: TAKKT AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: TAKKT AG - von Montega AG 20.01.2025 / 16:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu TAKKT AG Unternehmen: TAKKT AG ISIN: DE0007446007 Anlass der Studie: Initiation of coverage Empfehlung: Kaufen seit: 20.01.2025 Kursziel: 12,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Neuer CEO Weishaar soll TAKKT in die Erfolgsspur dirigieren TAKKT ist einer der führenden Direktvermarkter von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Verpackungslösungen in Europa. In den USA vertreibt die Gruppe insbesondere Büroausstattung und Displays und stattet darüber hinaus die HoReCa-Branche mit Foodservice-Equipment aus. Als B2B-Systemanbieter von Arbeitsplatzausstattung für verschiedene Arbeitswelten operiert TAKKT sowohl auf der Beschaffungsseite als auch auf Kundenseite in sehr fragmentierten Märkten und baut seinen Anteil an Eigenmarken und nachhaltigen Produkten stetig aus. Diese Positionierung erlaubt es TAKKT, eine attraktive Rohertragsmarge von rund 40% zu erzielen. Der Markt für Betriebs- und Geschäftsausstattung in den für TAKKT relevanten Arbeitswelten wächst langfristig durchschnittlich mit ca. 3% p.a. Die Umsatzentwicklung in einzelnen Jahren hängt allerdings stark von den Wachstumsaussichten und der Investitionsbereitschaft von TAKKTs Kunden ab und ist folglich sehr zyklisch. Daher belastet das seit Anfang 2023 anhaltend schwache Geschäftsumfeld, das aus den Einkaufsmanagerindizes (ISM und PMI) sowie dem Restaurant Performance Index ablesbar ist, TAKKT erheblich. Für die enttäuschende Umsatzentwicklung (FY 2023: -7,2%yoy, 9M/2024 ytd: -16,4% yoy) sind allerdings auch 'hausgemachte' Probleme verantwortlich, wie eine zu weitgehende Integration der Marken kaiserkraft und ratioform. Hinzu kommen Schwierigkeiten bei der Migration von Systemen und Prozessen, die teilweise auch das operative Geschäft negativ beeinflussten und zu Personalabgängen im Vertrieb der Sparte Foodservice führten. Seit dem Wechsel auf der CEO-Position, die seit August 2024 mit Andreas Weishaar ein branchenerfahrener Manager innehat, werden diese internen Herausforderungen aktiv angegangen. Die ersten Schritte beinhalteten eine Neuaufstellung des Führungsteams, die Stärkung der Marken und das Bekenntnis zu einer klaren Service-Orientierung. Weiterhin wurde die Verbesserung von Systemen und Prozessen eingeleitet und entschieden, Altlasten bei den Warenbeständen abzubauen. Im Frühjahr 2025 soll es ein Strategie-Update geben. Sein starkes Commitment untermauert der neue CEO durch persönliche Aktienkäufe. Trotz der mittlerweile erreichten sehr niedrigen Umsatzbasis könnte auch derJahresanfang 2025 noch belastet sein von der Unsicherheit aufgrund der anstehenden Neuwahlen in Deutschland sowie drohenden Einfuhrzöllen in den USA. Diese schwierige Gemengelage hat die TAKKT-Aktie in die Nähe des Corona-Tiefs im Jahr 2020 fallen lassen. Wir halten dies für eine hervorragende Einstiegsgelegenheit für Investoren. Denn TAKKT weist eine beachtliche Resilienz auf. Selbst in der aktuellen Krise und trotz Einmalkosten in Höhe von 15-20 Mio. EUR im GJ 2024 ist TAKKTs FCF u.E. noch ausreichend, um zumindest eine Basisdividende i.H.v. 0,60 EUR je Aktie auszuschütten. Wir sind davon überzeugt, dass im Jahresverlauf 2025 der Turnaround gelingt. Fazit: Die eingeleiteten Maßnahmen durch den neuen CEO, der auch 'skin in the game' hat, sowie der Wegfall von Einmalkosten sollten TAKKT im Jahr 2025 trotz weiter herausfordernder Rahmenbedingungen eine Wende in der Umsatz- und Ergebnisentwicklung ermöglichen. Die attraktive Dividendendenrendite (8,0%) dürfte den Kurs nach unten hin absichern. Basierend auf kosteneffizienten Prozessen sollte die von uns erwartete Rückkehr auf den Wachstumspfad ab dem kommenden Jahr aufgrund erheblicher Skaleneffekte zu einer dynamischen Ergebnisentwicklung beitragen, die sich auch in einer positiven Kursperformance widerspiegeln sollte. Wir nehmen die Aktie mit einem Kursziel von 12,50 EUR und 'Kaufen' in die Coverage auf. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. 