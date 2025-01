EQS-News: P&P Group verkauft weitere Projektentwicklung mit 121 Wohnungen in Nürnberg und schließt das Jahr 2024 erfolgreich ab

Emittent / Herausgeber: P&P Group / Schlagwort(e): Immobilien/Expansion

P&P Group verkauft weitere Projektentwicklung mit 121 Wohnungen in Nürnberg und schließt das Jahr 2024 erfolgreich ab



21.01.2025 / 07:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nürnberg/Fürth, 21.01.2025 – Der Projektentwickler P&P Group hat kurz vor dem Ende des vergangenen Jahres ein in der Nürnberger Kreuzsteinstraße im Rohbau befindliches Wohnprojekt erfolgreich verkauft. 121 Einheiten entstehen bis Ende dieses Jahres im Südwesten der Metropole, mit jeweils ein bis drei Zimmern bei einer Größe von 28 bis 80 Quadratmetern. Neuer Eigentümer des Projektes im Stadtteil Schweinau mit knapp 7.000 Quadratmetern Wohnfläche und 57 Tiefgaragenplätzen wird ein von Tishman Speyer für einen institutionellen Investoren gemanagter Fonds. „Mit dieser Projektentwicklung schaffen wir ein zusätzliches Wohnangebot in einer immer gefragteren Lage der Metropol-Region“, sagt Christoph Langfritz, CIO der P&P Group.

Bereits heute gibt es fußläufig zum Projekt-Standort Einzelhandel unterschiedlicher Segmente sowie die Infrastruktur für weitere Dienstleistungen und Freizeitangebote. Ebenfalls bietet die Kreuzsteinstraße hervorragende Verkehrsanbindungen: Sowohl über die Autobahn A73 als auch die U- und S-Bahn-Stationen Schweinau, welche schnelle ÖPNV-Anschlüsse im Nah und Fernverkehr ermöglichen. „Dass Schweinau in diesem Bereich eine der aufstrebenden Lagen der Stadt bietet, zeigt auch die Nachfrage nach anderen Projekten der P&P Group im Nürnberger Südwesten“, so Langfritz: Die Immobilie wird von der P&P Group nach den KfN - QNG-Vorgaben der KfW errichtet, so dass der Investor ein nachhaltiges Objekt übernimmt.

Mit Vertriebserfolgen wie in der Nürnberger Kreuzsteinstraße sieht die P&P Group ihre Strategie bestätigt. „In solch aufstrebenden Vierteln, bei denen auch auf bisher oft gewerblich genutzten Flächen Wohnraum geschaffen wird, stehen die Vorzeichen sehr positiv für weitere Entwicklungen“, betont Langfritz. „Hier in Schweinau haben wir Potentiale sehr frühzeitig identifiziert, um zukünftigen Mietern attraktive Angebote zur Verfügung stellen zu können“. Die Firma Amanthos Immobilien mit Sitz in Stuttgart, war bei der Transaktion vermittelnd tätig.



Über die P&P Group:

Die P&P Group entwickelt, revitalisiert und vermarktet seit knapp 30 Jahren Wohnbauprojekte und Gewerbeimmobilien. Bei einem Gesamt-Transaktionsvolumen von mehr als 3,3 Milliarden Euro und mit aktuell rund 100 Mitarbeitern deckt P&P als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Zu den Kernkompetenzen zählen die Neubauentwicklung sowie die Revitalisierung und Modernisierung erhaltenswerter Altbauten.



Ansprechpartner für Medien:

Babette Wagner

Isaak-Loewi-Straße 124

90763 Fürth

Tel.: +49 (0)911 – 76606147

Mail: wagner@pp-group.com



Wolfgang Ludwig

Mathias-Brüggen-Straße 124

50829 Köln

Telefon: +49 (0)221 – 292 19 282

Mail: mail@ludwig-km.de



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.