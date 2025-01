IRW-News: NurExone Biologic Inc.: NurExone sichert sich 1,2 Millionen C$ durch Ausübung von Optionsscheinen und Abschluss einer Privatplatzierung sowie Ernennung einer neuen F&E-Direktorin

IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: NurExone sichert sich 1,2 Millionen C$ durch Ausübung von Optionsscheinen und Abschluss einer Privatplatzierung sowie Ernennung einer neuen F&E-Direktorin

TORONTO und HAIFA, Israel, 21. Jan. 2025 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX), (OTCQB: NRXBF), (Deutschland: J90) ("NurExone" oder das "Unternehmen"), ein Entwickler von Exosom-basierten Therapien für regenerative Medizin, freut sich bekanntzugeben, dass es vorbehaltlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange ("TSXV") eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 856.996 Einheiten ("Einheiten") zu einem Preis von 0,56 C$ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 479.917,76 C$ abgeschlossen hat (das "Angebot"). Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für laufende Geschäftsausgaben zu verwenden.

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen bekanntzugeben, dass es, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 28. August 2023 (die "Mitteilung vom 28. August 2023"), einen Bruttoerlös von 727.755,04 C$ durch die Ausübung von 2.140.456 Class A Optionsscheinen zu einem Preis von 0,34 C$ pro Class A Optionsschein erhalten hat, die in der ersten Tranche der nicht vermittelten Privatplatzierung des Unternehmens ausgegeben wurden, die am 25. August 2023 abgeschlossen wurde (das "August 2023 Angebot"). Großgeschriebene Begriffe, die hier nicht anders definiert sind, haben die ihnen in der Mitteilung vom 28. August 2023 zugeschriebene Bedeutung.

Bedingungen des Angebots

Jede Einheit bestand aus (i) einer Stammaktie des Kapitals des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und (ii) einem Kaufoptionsschein für Stammaktien (jeweils ein "Optionsschein"). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,70 C$ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 36 Monaten, vorbehaltlich einer Beschleunigung. Wenn der tägliche volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der Stammaktien an der TSXV für einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen 1,75 C$ erreicht oder überschreitet, kann das Unternehmen durch schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Optionsscheine (die "Beschleunigungsmitteilung") das Verfallsdatum der Optionsscheine auf das Datum vorziehen, das 45 Tage nach dem Datum der Beschleunigungsmitteilung liegt. Darüber hinaus kann das Unternehmen, wenn es nach dem Ausgabedatum der Optionsscheine die Stammaktien an einer national anerkannten Börse in den Vereinigten Staaten notiert, durch Abgabe einer Beschleunigungsmitteilung das Verfallsdatum der Optionsscheine auf das Datum vorziehen, das 45 Tage nach dem Datum der Beschleunigungsmitteilung liegt. Wenn die Optionsscheine nicht bis zu den jeweiligen beschleunigten Verfallsdaten ausgeübt werden, verfallen die Optionsscheine und sind nicht mehr gültig.

Der Abschluss des Angebots unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der TSXV, und alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschluss des Angebots.

Ausübung von Optionsscheinen

Nachdem das Unternehmen den ausstehenden Inhabern von Class A Optionsscheinen am 17. Dezember 2024 eine Beschleunigungsmitteilung gegeben hatte, dass der Auslöser für die Beschleunigung der Class A Optionsscheine erreicht wurde, als der tägliche volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der Stammaktien an der TSXV für einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,69 C$ erreichte oder überschritt, wurden 2.140.456 Class A Optionsscheine zu einem Preis von 0,34 $ pro Class A Optionsschein ausgeübt, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von 727.755,04 C$ einbrachte. Die Auswirkung dieser Ausübungen, zusammen mit der vorherigen Ausübung von 181.818 Class A Optionsscheinen im März 2024, führte dazu, dass alle im August 2023 Angebot ausgegebenen Class A Optionsscheine ausgeübt wurden.

Aussagen des CEO und CFO

Eran Ovadya, CFO von NurExone, äußerte sich: "Wir schätzen das Vertrauen, das unsere Investoren in uns gesetzt haben, sehr. Die Ausübung der Optionsscheine und die Privatplatzierung haben etwas mehr als 1,2 Millionen C$ generiert und bieten wesentliche Unterstützung für unsere Mission."

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, fügte hinzu: "Die erfolgreichen Mittelbeschaffungsbemühungen zeigen das Vertrauen in NurExones Vision und Strategie. Diese Mittel werden es uns ermöglichen, unsere F&E-Aktivitäten zu beschleunigen und wichtige Kooperationen voranzutreiben. Zusätzlich freuen wir uns, Dr. Tali Kizhner als unsere neue Direktorin für Forschung und Entwicklung ("F&E") begrüßen zu dürfen. Ihre herausragende Expertise im Bereich der Biologika und ihre bewährte Führungsrolle bei der Weiterentwicklung von therapeutischen Programmen werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir uns auf die klinischen Studien vorbereiten und unsere nächsten Meilensteine erreichen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Solche Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen dementsprechend nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Personen in den Vereinigten Staaten oder "U.S. Persons", wie dieser Begriff in Regulation S des U.S. Securities Act definiert ist, angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Ernennung der F&E-Direktorin

Das Unternehmen hat Dr. Tali Kizhner zu seiner neuen Direktorin für F&E ernannt und stärkt damit seine Führungsposition, während es auf klinische Studien zusteuert. Mit über 15 Jahren Erfahrung in F&E und Chemie, Herstellung und Kontrolle hat Dr. Kizhner bahnbrechende Initiativen in der Entwicklung therapeutischer Proteine und Nahrungsergänzungsmittel geleitet. Sie kommt von Biond Biologics zu NurExone, wo sie sich auf die intrazelluläre Verabreichung von Biologika spezialisiert hat, und leitete zuvor globale F&E-Bemühungen bei International Flavors & Fragrances. Bei Protalix Biotherapeutics spielte sie eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Biologika, einschließlich FDA- und EMEA-zugelassener Behandlungen für die Fabry-Krankheit. Dr. Kizhner, die einen Ph.D. in Biotechnologie und Lebensmitteltechnik vom Technion - Israel Institute of Technology hält, bringt Expertise und Führung mit, um NurExones vielversprechende Therapien durch die bevorstehenden Entwicklungs- und Zulassungsphasen zu leiten.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV und OTCQB notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch gesteuerte Exosom-basierte Therapien entwickelt, die minimal-invasiv an Patienten verabreicht werden sollen, die Verletzungen des Zentralnervensystems erlitten haben. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN für akute Rückenmarksverletzungen, hat sich bei 75% der Laborratten als wirksam erwiesen, die motorische Funktion wiederherzustellen, wenn es intranasal verabreicht wurde. ExoPTEN hat von der FDA und der europäischen Behörde, der Europäischen Arzneimittel-Agentur, den Orphan-Drug-Status erhalten. Es wird erwartet, dass die NurExone-Plattformtechnologie neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimal-invasiver gezielter Medikamentenverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Für zusätzliche Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie sich bitte Who is NurExone? an, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer and Director

Phone: +972-52-4803034

Email: info@nurexone.com

Oak Hill Financial Inc.

2 Bloor Street, Suite 2900

Toronto, Ontario M4W 3E2

Investor Relations - Canada

Phone: +1-647-479-5803

Email: info@oakhillfinancial.ca

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Germany

Phone: +49-69-1532-5857

Email: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations - US

Phone: +1 978-857-5075

Email: aeriksen@allelecapital.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen", die die aktuellen Erwartungen und Projektionen des Unternehmens in Bezug auf seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: den Abschluss des Angebots durch das Unternehmen zu den hier angegebenen Bedingungen; den Erhalt aller behördlichen Genehmigungen durch das Unternehmen; die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; das Voranschreiten des Unternehmens in Richtung klinischer Studien; Dr. Kizhners Rolle innerhalb des Unternehmens; und dass die NurExone-Plattformtechnologie neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimal-invasiver gezielter Medikamentenverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich: Das Unternehmen realisiert die Vorteile von Exosomen; das Unternehmen wird Exosomen für ein breites Spektrum von Anwendungen produzieren und liefern; die Fähigkeit der Produkte des Unternehmens, für die Patientenbehandlung verwendet zu werden; das Unternehmen erfüllt seine zukünftigen Pläne und Erwartungen; es gibt eine wachsende klinische Nachfrage nach innovativen Behandlungen in den Bereichen Rückenmark, Sehnerv und anderen therapeutischen Bereichen; das Unternehmen führt seine präklinischen Studien durch und realisiert die Vorteile der präklinischen Studien; das Unternehmen realisiert das Potenzial für Exosom-beladene Medikamente bei der Regeneration oder Reparatur beschädigter Nerven; das Unternehmen hält an seinem anhaltenden Engagement fest, seine ExoTherapy-Plattform zu nutzen, um das Feld der regenerativen Medizin und Zelltherapie-Anwendungen voranzubringen; das Unternehmen wird das Angebot zu den hier angegebenen Bedingungen abschließen; das Unternehmen wird alle behördlichen Genehmigungen erhalten; das Unternehmen wird die Erlöse aus dem Angebot wie hier dargelegt verwenden; das Unternehmen wird in die klinische Studienphase übergehen; Dr. Kizhner wird die Direktorin für F&E sein und die hier dargelegten Dienstleistungen erbringen; und die NurExone-Plattformtechnologie wird neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bieten, die an minimal-invasiver gezielter Medikamentenverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf: das frühe Entwicklungsstadium des Unternehmens; fehlende Einnahmen bis dato; staatliche Regulierung; Marktakzeptanz für seine Produkte; raschen technologischen Wandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, einschließlich Dr. Kizhner; Abhängigkeit von den strategischen Partnern des Unternehmens; die Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens möglicherweise nie in klinische Studien vorrücken; die Tatsache, dass Ergebnisse präklinischer Studien und früher klinischer Studien möglicherweise nicht prädiktiv für die Ergebnisse späterer klinischer Studien sind; den ungewissen Ausgang, die Kosten und den Zeitplan von Produktentwicklungsaktivitäten, präklinischen Studien und klinischen Studien des Unternehmens; den ungewissen klinischen Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien möglicherweise kein effektives Design haben oder keine positiven Ergebnisse generieren; die Unfähigkeit, die behördliche Zulassung der Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Einführung konkurrierender Medikamente, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind als oder anderweitig den Arzneimittelkandidaten des Unternehmens überlegen sind; die Einleitung, Durchführung und Fertigstellung präklinischer Studien und klinischer Studien können durch unvorhergesehene Probleme verzögert, nachteilig beeinflusst oder beeinträchtigt werden; die Unfähigkeit, eine angemessene Finanzierung zu erhalten; die Unfähigkeit, Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; Risiken, dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben werden; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine präklinischen Studien durchzuführen und die angegebenen Vorteile der präklinischen Studien zu realisieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, die Vorteile von Exosomen zu realisieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, Exosomen für ein breites Spektrum von Anwendungen zu produzieren und/oder zu liefern; die Unfähigkeit der Produkte des Unternehmens, für die Patientenbehandlung verwendet zu werden; dass es keine breitere Anwendung im Bereich und/oder bei Zelltherapie-Anwendungen gibt; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine beabsichtigten zukünftigen Pläne und Erwartungen zu erfüllen; dass es keine wachsende klinische Nachfrage nach innovativen Behandlungen in den Bereichen Rückenmark, Sehnerv und/oder anderen therapeutischen Bereichen gibt; die Unfähigkeit des Unternehmens, mit Pharmaunternehmen zusammenzuarbeiten; die Unfähigkeit des Unternehmens, das angegebene Potenzial für Exosom-beladene Medikamente bei der Regeneration oder Reparatur beschädigter Nerven zu realisieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, sein anhaltendes Engagement aufrechtzuerhalten, seine ExoTherapy-Plattform zu nutzen, um das Feld der regenerativen Medizin und/oder Zelltherapie-Anwendungen voranzubringen; die Unfähigkeit des Unternehmens, in weitere Studien zu expandieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, das Angebot zu den hier angegebenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; das Unternehmen wird nicht alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten; das Unternehmen wird die Erlöse aus dem Angebot nicht wie hier dargelegt verwenden; die NurExone-Plattformtechnologie bietet keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen, die an minimal-invasiver gezielter Medikamentenverabreichung für andere Indikationen interessiert sind; und die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" auf den Seiten 44 bis 51 des Jahresinformationsformulars des Unternehmens vom 27. August 2024 diskutiert werden, von dem eine Kopie unter dem SEDAR+ Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

