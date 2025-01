Neuer Abfertiger am Flughafen Frankfurt kann nur teilweise liefern

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen kann der neue Flugzeugabfertiger Swissport die vereinbarten Leistungen zum 1. Februar nicht im vollen Umfang anbieten. Daher wird der bisherige Dienstleister Wisag noch auf unbestimmte Zeit am Flughafen bleiben, wie aus einer Mitteilung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs hervorgeht.

Swissport hatte eine Ausschreibung der Abfertigungsdienstleistungen am größten deutschen Flughafen für die kommenden sieben Jahre gewonnen, aber nicht rechtzeitig genug Personal rekrutieren können. Das bislang in dem Bereich tätige Unternehmen Wisag hatte klargemacht, dass man die eigenen Leute nicht für einen Betriebsübergang abgeben will. Swissport äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.

Das Frankfurter Unternehmen klagt zudem gegen die Vergabeentscheidung des Landes vor dem Verwaltungsgericht und will selbst Dienstleister für Bodenabfertigung am Flughafen bleiben. Dazu gehören das Beladen der Flugzeuge ebenso wie die Reinigung und weitere Arbeiten.

Eine Entscheidung zur Wisag-Klage steht in der Hauptsache noch aus. Das entsprechende Eilverfahren wurde laut Gericht eingestellt, nachdem Wisag mit dem Flughafenbetreiber Fraport eine Einigung erzielt hat. Danach werden die Wisag-Leute im Unterauftrag der Fraport Ground Services die Flugzeuge bedienen. Man sei sehr zuversichtlich für einen reibungslosen Ablauf, erklärt ein Fraport-Sprecher./ceb/DP/nas