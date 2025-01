'Squid Game 2' ist schon dritterfolgreichste Netflix-Serie

SEOUL/BERLIN (dpa-AFX) - Die zweite Staffel von "Squid Game" ist jetzt schon die dritterfolgreichste Netflix-Serie - hinter Staffel eins sowie der amerikanischen Comedy-Horror-Serie "Wednesday". In den neuen, am Dienstagabend veröffentlichten Wochencharts (13. bis 19.1.) kam Staffel zwei der koreanischen Serie auf weitere 13,2 Millionen Abrufe und hat nun insgesamt schon in dreieinhalb Wochen 165,7 Millionen Abrufe sammeln können.

Das brutale Drama um scheinbar harmlose, jedoch tödliche Kinderspiele ist die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt. Die erste Staffel von "Squid Game" wurde vor drei Jahren auch wegen ihrer Gesellschaftskritik gelobt. Im Herbst 2021 waren die neun Folgen in den ersten rund 90 Tagen insgesamt 265 Millionen abgerufen worden - so viele wie sonst keine Netflix-Serie bislang.

Die sieben neuen Episoden (zwischen 50 und 75 Minuten lang) gingen am 26. Dezember online. Nach der zweiten "Squid Game"-Staffel soll es schon dieses Jahr noch eine dritte - und letzte - Staffel geben.

Der Streaming-Entertainment-Dienst Netflix hat nach eigenen Angaben mehr als 280 Millionen zahlende Abonnenten weltweit. Zu seinen größten Konkurrenten gehören Disney+ und Prime Video von Amazon./gth/DP/zb