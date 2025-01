Hyundai rechnet mit weniger Umsatzwachstum

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Seoul (Reuters) - Der südkoreanische Autobauer Hyundai rechnet nach einem Gewinnrückgang im vierten Quartal für dieses Jahr mit einer Halbierung seines Umsatzwachstums.

Der Umsatz werde 2025 um drei bis vier Prozent zulegen nach 7,7 Prozent im Vorjahr, teilte der Konzern, der zusammen mit seiner Tochter Kia gemessen an den Verkäufen der weltweit drittgrößte Autobauer ist, am Donnerstag mit. Die operative Marge werde zwischen sieben und acht Prozent liegen nach 8,1 Prozent. Die Unsicherheiten hätten zugenommen, erklärte Hyundai und verwies auch auf die Wirtschaftsflaute in großen Märkten und die schleppende Nachfrage nach E-Autos. Nordamerika und Südkorea sind die wichtigsten Absatzmärkte für Hyundai und Kia.

Im vierten Quartal fiel der Gewinn um 17 Prozent auf 2,8 Billionen Won (1,87 Milliarden Euro). Belastet wurde er durch Werbeaktionen, die Hyundai zur Ankurbelung des Geschäfts einsetzte. Von LSEG befragte Analysten hatten mit 3,2 Billionen Won gerechnet.

Um Schwung in den Absatz zu bringen, spricht Hyundai mit dem US-Autokonzern General Motors über eine Kooperation. Dabei gehe es um die Lieferung von Elektronutzfahrzeugen an GM, den gemeinsamen Einkauf von Teilen und eine Zusammenarbeit im Pkw-Bereich.

(Bericht von Hyunjoo Jin, geschrieben von Myria Mildenberger; redigiert von Ralf Banser; Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)