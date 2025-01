Novo Nordisk - Aktie nach Rücksetzer wieder fair bewertet

Das dänische Pharmaunternehmen Novo Nordisk hat am Freitag erste Ergebnisse einer Studie zu einem neuen Abnehmmittel mit dem Wirkstoff Amycretin veröffentlicht. Den vorläufigen Daten zufolge verringerte sich das Körpergewicht der behandelten Patientinnen und Patienten um 22 Prozent. Im Vergleich zu den Ergebnissen einer Phase-3-Studie zu Cagrisema, die Ende 2024 veröffentlicht wurden, schneiden die neuen Resultate besser ab. Damals führte Cagrisema nur zu einer Gewichtsreduktion von 20,2 Prozent. Die positiven Ergebnisse stießen an der Börse in Kopenhagen auf große Zustimmung, und die Aktie stieg um bis zu 15,6 Prozent – der größte Kursanstieg seit August 2023. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen: Die neuen Daten basieren nur auf den Ergebnissen der Teilnehmer, die die Studie abgeschlossen haben. Für die US-amerikanische Arzneimittelbehörde und Investoren sind jedoch die vollständigen Studiendaten von Bedeutung.Auf der Grundlage dieser Ergebnisse plant Novo Nordisk nun die weitere klinische Entwicklung von Amycretin bei Erwachsenen mit Übergewicht oder Adipositas. Es wird sich also noch zeigen müssen, ob diese Studiendaten den Grundstein zu einem neuen Erfolgsprodukt liefern. Es war auch nur eine sehr kleine Phase 1/2 Studie mit nur 125 Probanden. Zu den Nebenwirkungen hieß es nur: Die häufigsten unerwünschten Ereignisse bei Amycretin waren gastrointestinaler Art, und die überwiegende Mehrheit war leicht bis mittelschwer.

