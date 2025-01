DAX® - Erfolgsserie gerissen

Erstmals in seiner Geschichte hat der DAX® die Marke von 21.500 Punkten erreicht. Zum siebten Mal im noch jungen Investmentjahrgang 2025 verbuchte das Aktienbarometer damit ein neues Allzeithoch (21.521 Punkte). Dennoch riss zum Wochenende die Erfolgssträhne von fünf weißen Tageskerzen in Serie. Charttechnisch geht letzteres mit einer Rückkehr in die Bollinger Bänder einher, d. h. die deutschen Standardwerte sind am Freitag wieder unter das obere Bollinger Band (akt. bei 21.484 Punkten) gefallen. In der Vergangenheit war dieses Verhaltensmuster oftmals der Auslöser zumindest für ein temporäres Durchatmen, zumal die Begrenzungen des Volatilitätsindikators relativ weit auseinanderliegen. Vor diesem Hintergrund dürfte der DAX® zum Wochenauftakt zunächst einmal etwas verschnaufen. Deshalb sollten Anlegerinnen und Anleger auch einen verstärkten Blick auf die Unterseite werfen. Das jüngste Aufwärtsgap (21.162 zu 21.046 Punkte) definiert zusammen mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion (21.062 Punkte) einen ersten markanten Rückzugsbereich, ehe das alte Rekordlevel bei 20.523 Punkten eine weitere Unterstützung absteckt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

