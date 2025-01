Original-Research: Smartbroker Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Smartbroker Holding AG - von Montega AG 27.01.2025 / 17:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Smartbroker Holding AG Unternehmen: Smartbroker Holding AG ISIN: DE000A2GS609 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.01.2025 Kursziel: 12,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Streichung aller Sparplangebühren beschlossen - Beschleunigtes Momentum zum Jahresende Nachdem Smartbroker jüngst solide Dezember-KPIs veröffentlicht hat, wurde auch die Streichung sämtlicher Sparplankosten sowie die Schließung weiterer Premium-Partnerschaften mit Vanguard, VanEck, iShares, WisdomTree und Global X verkündet. Durch diese verdoppelt sich die Zahl der besparbaren ETFs (~1600 ggü. 800), während die Gesamtzahl der sparplanfähigen Instrumente auf mehr als 4600 steigt. Damit setzt Smartbroker seine Strategie fort, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter deutschen Brokern anzubieten. Angesichts der hohen Innovationsdynamik sowie der kompetitiven Preispolitik anderer Wettbewerber ist dieses Strategiebekenntnis u.E. auch in Hinsicht auf die bevorstehende Wachstumsphase (Skalierung der Marketingmaßnahmen) ein wichtiges Element, um die Kundengewinnungskosten durch ein Top-Produkt sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis möglichst niedrig zu halten. Monatliches KPI-Reporting zeigt erfreuliche Entwicklung der Depoteröffnungen: Wie angekündigt hat das Management von SB1 die Marketingmaßnahmen im November und Dezember hochgefahren und brutto 3600 bzw. 4800 Neukunden zu jeweils 95 EUR/Kunde gewonnen und damit exakt die von uns erwartete Kundenzahl von 188 Tsd. erreicht. In 2024 gewann SB1 somit brutto insgesamt 19,4 Tsd. Neukunden, denen knapp 3200 Schließungen gegenüberstanden (Churn-Rate Smartbroker+ ~2,5% p.a.). Unsere aktuellen und bekräftigten Prognosen sehen in 2025 60 Tsd. Neukunden (5000/Monat) sowie Akquisitionskosten/Kunde von 90 EUR vor. Diese Zahlen wurden bereits nahezu in den letzten beiden Monaten 2024 erreicht, sodass wir zuversichtlich sind, dass unsere Prognosen mit der erwarteten Ausweitung des Marketings und Optimierung der Marketing-Kanäle und -Kampagnen erreicht werden. Zudem sollte nicht unerwähnt bleiben, dass das Marktumfeld trotz des globalen Börsenbooms leichten Gegenwind brachte, da die Zahl der Aktionäre in Deutschland gemäß dem Deutschen Aktieninstitut bereits das dritte Jahr in Folge sank. Im historischen Vergleich liegt die Zahl mit 12,1 Mio. Anlegern (Vj.: 12,3 Mio.; -1,6% yoy) national gesehen weiter auf hohem Niveau (vierthöchster Wert seit 2005), international betrachtet aber weiter niedrig. Transaktionszahl dürfte hinter Vorjahr zurückbleiben, während Kundenvermögen Rekordniveau erreicht: Die Zahl der Trades dürfte u.E. in 2024 trotz eines starken Q4's rückläufig gewesen sein (2023: 25 Trades/Kunde vs. ~21 Trades/Kunde in 2024). Gleichzeitig stieg das Kundenvermögen von 9,4 Mrd. EUR um 15,0% auf über 10,8 Mrd. EUR an, was auf die gute Kapitalmarktentwicklung (+900 Mio. EUR) sowie Mittelzuflüsse i.H.v. rd. 500 Mio. EUR zurückzuführen ist. Die Kundenliquidität, auf die SB1 Zinsen verdient, stieg seit Januar 2024 um rd. 13% auf 387 Mio. EUR und verzeichnete entgegen unserer Erwartungen auch nach Einführung des kostenlosen Zinskontos mit aktuell 2,75% Zinsen p.a. weitere Zuwächse. Auf das Zinskonto können Kunden mit wenigen Klicks in der App unverzinste Liquidität des Verrechnungskontos verschieben. Der Anstieg der Liquidität des im Oktober gestarteten Zinskontos auf 115 Mio. EUR zeigt u.E., dass sich dieses ohne Netto-Abflüsse von Verrechnungskonten einer stark steigenden Beliebtheit erfreut. Fazit: Smartbroker hat im November und insbesondere im Dezember ein starkes Neukundenwachstum gezeigt, während die Transaktionszahlen nach einem schwachen Sommer wieder zulegten und die AuC's sich auch durch weitere Mittelzuflüsse erfreulich entwickelten. Durch die Streichung sämtlicher Sparplangebühren hat SB1 sein Preis-Leistungs-Verhältnis nochmals leicht verbessert und dürfte dank diverser neuer Premium-Partner keine signifikanten Ergebniseinbußen erfahren. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 12,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31677.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2075587 27.01.2025 CET/CEST °