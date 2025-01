SPD bringt Sicherheitsgesetze ein und wirft Union "Tabubruch" vor

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Andreas Rinke und Alexander Ratz und Holger Hansen

Berlin (Reuters) - Nach dem Vorstoß der Union für eine radikale Wende in der Asylpolitik geht die SPD in die Gegenoffensive: Der Bundesvorstand der Sozialdemokraten beschloss am Montag, die Verabschiedung "umfangreicher Gesetzentwürfe für mehr Sicherheit und die Steuerung der Migration" im Bundestag noch vor der Wahl am 23. Februar anzustreben.

Dazu gehörten ein Sicherheitspaket, neue Befugnisse für die Sicherheitsbehörden sowie die nationale Umsetzung der europäischen Asylreform, heißt es in dem Beschluss. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch forderte die Union und die FDP zur Zustimmung auf - denen die Vorschläge aber nicht ausreichen. Zudem warfen SPD und Grüne Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz vor, auf einen zynischen Tabubruch in der Zusammenarbeit mit der AfD zuzusteuern.

"Was Friedrich Merz und die CDU/CSU augenblicklich scheinbar vorhaben, ist ein beispielloser Tabubruch in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland", sagte Miersch mit Blick auf die Möglichkeit, dass am Mittwoch erstmals ein Unions-Antrag nur mit Stimmen der rechtspopulistischen AfD eine Mehrheit im Bundestag bekommen könnte. "Friedrich Merz und die Union treiben einen Keil zwischen die demokratischen Kräfte in unserem Land", kritisierte auch DGB-Chefin Yasmin Fahimi. Der Grünen-Co-Vorsitzende Banaszak sagte: "Wenn das Kalkül ist, mit der Mehrheit durch Stimmen der AfD-Fraktion SPD und Grüne zu einer Zustimmung zu einem Paket zu erpressen, das mit Europarecht und der Verfassung einfach nicht konform ist, dann ist dieses Kalkül zynisch."

Die FDP will ungeachtet der AfD aber für einen Unionsantrag stimmen, der die völlige Zurückweisung aller Flüchtlinge an deutschen Grenzen vorsieht. Die Vorschläge von CDU und CSU "gehen grundsätzlich in die richtige Richtung", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Generalsekretär Marco Buschmann warf SPD und Grünen vor, sie machten mit ihrer Weigerung einer Wende in der Migrationspolitik die Extremisten stark.

Merz betonte, er hoffe auf eine Verständigung mit den anderen Mitte-Parteien. Am Mittwoch soll es zunächst eine Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz und dann Debatten über etliche von den Parteien eingebrachte Anträge und Entwürfe zu Migration und Sicherheitsgesetzen geben.

VOLLZUGSDEFIZIT ODER GESETZESLÜCKEN?

Auslöser des Streits im Wahlkampf ist ein Fünf-Punkte-Plan von Merz vom vergangenen Donnerstag, der eine radikale Wende in der Asylpolitik vorsieht. Für alle Ausreisepflichtigen ohne Duldung sollen Plätze in neuen Gewahrsamen geschaffen werden - dies könnte 44.000 Personen betreffen. Die deutschen Grenzen sollen dauerhaft kontrolliert und die Bundespolizei mit dem Recht ausgestattet werden, selbst Haftbefehle gegen aufgegriffene Migranten beantragen zu dürfen. Miersch und Banaszak warfen der Union vor, Vorschläge zu machen, die gegen Grundgesetz und EU-Regeln verstießen. "Der Vorschlag der Union, nationalem Recht Vorrang vor europäischem Recht zu geben, ist rechtswidrig. Bei derzeit sinkenden Asylbewerberzahlen liegt keine 'außergewöhnliche Notlage' vor", sagte auch Europa-Staatsministerin Anna Lührmann (Grüne) zu Reuters. Merz wies diesen Vorwurf zurück.

Miersch betonte, dass keiner der Unions-Vorschläge etwas mit der tödlichen Messerattacke eines 28-jährigen Afghanen in Aschaffenburg zu tun habe. Dort habe es vielmehr Vollzugsdefizite gegeben, weil die bayerischen Behörden über die psychischen Probleme des Mannes informiert gewesen seien und diesen nach Bulgarien hätten ausweisen können.

Der SPD-Bundesvorstand wies in seinem Beschluss darauf hin, dass die Asylverfahren in den vergangenen Monaten bereits beschleunigt, Abschiebungen erleichtert und der Abschluss von Migrationsabkommen mit Herkunftsländern auf den Weg gebracht worden seien. Zudem habe man bereits temporäre Binnengrenzkontrollen eingeführt. 2024 habe es 40.000 Zurückweisungen gegeben. Union, AfD, BSW und FDP argumentieren aber, dass der Rückgang von Asylgesuchen bei weitem nicht ausreiche.

KIPPT DIE BRANDMAUER ZUR AFD ODER NICHT?

Überlagert wird der inhaltliche Streit durch die Debatte, ob Union und FDP die Brandmauer zur AfD einreißen wollen. Merz bestritt dies am Montag. Er hatte vergangene Woche allerdings betont, dass ihn nicht mehr interessiere, von wem eine Mehrheit komme. "Es ist jetzt wirklich Zeit, Entscheidungen zu treffen", sagte Merz am Montag. SPD und Grüne sollten zustimmen.

Der Grünen-Co-Vorsitzende Banaszak verwies darauf, dass es nach dem Bruch der Ampel unter den demokratischen Fraktionen eine klare Verabredung gegeben habe, dass sie nichts zur Beschlussfassung im Bundestag einbringen würden, für das es keine gesicherte Mehrheit unter den demokratischen Fraktionen gebe.

Sowohl Miersch als auch Banaszak bemängelten, dass die Union keinerlei Gesprächsbereitschaft signalisiert habe. Umgekehrt sei man aber sehr wohl bereit, mit CDU und CSU über Veränderungen etwa am Entwurf des Bundespolizeigesetzes zu diskutieren. Die unionsgeführten Länder hatten im Bundesrat etliche Teile des noch von der alten Ampel-Regierung auf den Weg gebrachten Sicherheitsgesetze gekippt, darunter die Ausweitung der biometrischen Gesichtserkennung. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Thorsten Frei, warf der SPD vor, sie werfe "Nebelkerzen". In Wirklichkeit sei etwa die Umsetzung der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylgesetzes (GEAS) nicht einmal in erster Lesung im Bundestag behandelt worden. Der Entwurf des Bundespolizeigesetzes wiederum atme das Misstrauen der rot-grünen Minderheitsregierung gegenüber der Polizei.

