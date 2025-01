Trading-Chance Siemens Energy: Ein Konter-Trade

Werbung

Die Liste der Gewinner im DAX wurde in der vergangenen Woche von Siemens Energy angeführt. Mit über 15% Zugewinn legten die Papiere der ehemaligen Siemens-Tochter innerhalb des Trends nochmals kräftig zu und kletterten auf ein neues Verlaufshoch. Diese neuerliche Rallye eröffnet eine antizyklische Chance für spekulativ geneigte, antizyklische Trader.

Die jüngste Korrektur verlief vergleichsweise moderat, und der Kurs stabilisierte sich bereits an der ersten Unterstützungszone um 49 Euro herum. Von dort aus setzte Siemens Energy zu einer schlussendlich erfolgreichen Attacke auf das Allzeithoch an. Auch wenn bereits viele Vorschusslorbeeren der Anleger mit der beispiellosen Kurs-Rallye von 6,40 Euro im Oktober 2023 bis auf über 55 Euro im Januar 2025 verteilt worden waren, beschleunigte der Trend abermals, so dass der Aktienkurs auf mehr als 60 Euro schoss. Getrieben waren die Notierungen vor allem durch aufkommende KI-Phantasie. Der KI-Hype macht viel Energie erforderlich für die Rechenzentren, und „Siemens Energy bedient hier die komplette Palette“, so ein Analyst von Goldman Sachs. OpenAI will gemeinsam mit großen Technologiekonzernen, wie Softbank und Oracle mehr als 500 Milliarden in den Aufbau von Rechenzentren stecken. Da Siemens Energy etwa 20% seines Geschäfts in den USA macht, stürzten sich die Anleger zuletzt auf die Papiere, des in München ansässigen Unternehmens. Die Sorge hinsichtlich der protektionistischen Politik des neuen US-Präsidenten, der bereits begonnen hat, erste Zölle gegenüber dem Ausland anzudrohen, wurde dabei außer Acht gelassen. Dieses Risiko bleibt jedoch latent, so dass wir glauben, das Potenzial der Aktie dürfte weitestgehend ausgereizt sein.

Finale Beschleunigung?

Wer bereits länger an der Börse aktiv ist, dürfte das Phänomen bereits beobachtet haben: im Endteil eines Trends beschleunigt dieser gerne noch einmal. Siemens Energy hat die mit Abstand größte Wochenkerze (siehe Chart) in der Historie der Aktie fabriziert. Von 50 Euro war der Kurs binnen weniger Tage auf über 60 Euro angestiegen und zeigt damit eindeutige Zeichen eines heiß gelaufenen Trends. Rückblick: der alte Trendkanal war im Herbst 2024 nach oben durchstoßen worden. Anschließend wurde ein nochmals steilerer Trend ausgebildet, dessen obere Begrenzung derzeit bei 66 Euro verläuft. Es kann daher sinnvoll sein, zunächst nach der XL-Wochenkerze nur 1/3 oder 50% der vorgesehenen Position eines Siemens Energy Shorts zu eröffnen. Im Falle eines Tests der oberen Kanalbegrenzung bei 66 Euro kann ein Zukauf erfolgen. Zunächst ist davon auszugehen, dass die Notierungen sich bald wieder abkühlen und bis zunächst 50-52 Euro, und später gar bis etwa 42 Euro zurückbilden werden. Bei letztgenannter Marke ist noch eine Kurslücke offen.

Quelle: www.tradingview.com

Siemens wird seine Beteiligung weiter reduzieren!

Der ehemalige Mutterkonzern Siemens hält noch immer 17% der Anteile an Siemens Energy. Diese werden aber in den kommenden Monaten weiter reduziert werden durch Verkäufe von Siemens Energy Aktien. Dies erscheint nicht nur aufgrund der äußerst positiven Aktienkursentwicklung lukrativ, sondern ist auch notwendig, da Siemens eine milliardenschwere Übernahme in den Vereinigten Staaten dadurch zum Teil finanzieren will. Siemens hat die Planung einer weiteren Reduzierung der Beteiligung bereits kommuniziert. Es kommt also absehbar ein großer Verkäufer in den Markt, der Siemens Energy Aktien abstoßen wird.

Regierungswechsel kann dämpfend wirken

Eine Regierungsbeteiligung der Grünen steht zumindest auf wackeligen Füßen. Siemens Energy hatte von der Marschroute der Rot-Grünen Bundesregierung maßgeblich profitiert, könnte nun aber einen Dämpfer erfahren, wenn in Deutschland die CDU an die Macht kommt und in den USA Donald Trump weiterhin mit harter Hand regiert. Die derzeitigen Umfragen zeigen die CDU/CSU klar vorne. Die Äußerungen des Union-Chefs Friedrich Merz im Hinblick auf die Energiepolitik sind zumindest dazu angetan, die Situation der Hype-Aktie Siemens Energy wieder etwas kritischer zu beäugen. Denn auf Phasen, in denen Risiken ignoriert wurden, folgen meist Zeiten, in denen die Papiere bei der kleinsten Negativmeldung rasant abgestoßen werden.

Short-Chance für risikofreudige Anleger

Technisch ist die Aktie überkauft und hat in den letzten Handelstagen ihren Trend nochmals drastisch beschleunigt. Oft finden Beschleunigungen am Ende einer Trendbewegung statt. Zudem ist die Bewertung, mit einem potenziellen Kurs/Gewinn-Verhältnis von 102 für 2025 sehr ambitioniert. Je näher die Wahl (23.2.) rückt, desto mehr Unsicherheit kann bei den hiesigen Titeln aufkommen. Nicht selten nehmen Anleger im Vorfeld etwas Risiko raus, indem sie Aktien verkaufen.

Moderat gehebelter Short-Trade auf Siemens Energy

Für diese Trading-Chance haben wir ein moderat gehebeltes Produkt mit unbegrenzter Laufzeit von BNP Paribas für Sie ausgesucht. Der Unlimited Turbo Short hat sowohl Knockout, wie auch Basispreis bei 74,99 Euro. Bei einem aktuellen Kurs der Aktie von 60,36 Euro ergibt sich ein Puffer von 24,25%. Der Hebel beträgt gegenwärtig 3,89. Die WKN lautet PL5RDG. Da es notwendig ist, der Aktie in einer möglichen Topping-Phase etwas Spielraum zu geben, halten wir eine Absicherung bei 70 Euro für sinnvoll. Das entspricht im gehandelten Produkt etwa 1,0 Euro als Stop-Loss.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 49,50 Euro, 42 und 33 Euro

Unlimited Turbo open end Short auf Siemens Energy

Basiswert Siemens Energy WKN PL5RDG ISIN DE000PL5RDG1 Basispreis 74,99 Euro K.O.-Schwelle 74,99 Euro Laufzeit unlimited (endlos) Typ Turbo Optionsschein Emittent BNP Paribas Hebel 3,89 Stop-Loss Hebelzertifikat 1,0 Euro

