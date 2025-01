EQS-News: Sartorius schließt Geschäftsjahr 2024 mit sehr gutem 4. Quartal und positivem Trend ab; Gesamtjahresprognose erreicht

Göttingen, 28. Januar 2025

Vorläufige Geschäftsergebnisse für 2024: Umsatz bei 3.381 Millionen Euro (+0,1 Prozent wechselkursbereinigt), operative Ertragsmarge erreicht 28,0 Prozent

Auftragseingang + 10,8 Prozent, zunehmende Nachfragedynamik in der zweiten Jahreshälfte

Insgesamt vorsichtig positiver Ausblick für 2025: Profitables Wachstum in beiden Sparten erwartet

Sartorius Konzern Bioprocess Solutions Lab Products & Services in Mio, €, sofern nicht anderweitig angegeben

2024

2023 Δ in % Δ in % wb1

2024

2023 Δ in % Δ in % wb1

2024

2023 Δ in % Δ in % wb1 Auftragseingang und Umsatz Auftragseingang² 3.377,5 3.066,9 10,1 10,8 2.693,1 2.404,1 12,0 12,7 684,4 662,8 3,3 4,1 Umsatz 3.380,7 3.395,7 -0,4 0,1 2.690,2 2.678,2 0,5 0,9 690,5 717,5 -3,8 -3,0 EMEA3 1.388,9 1.315,9 5,5 5,5 1.111,0 1.042,2 6,6 6,5 277,9 273,7 1,5 1,7 Amerika3 1.199,6 1.280,4 -6,3 -6,1 974,1 1.047,8 -7,0 -6,8 225,5 232,6 -3,1 -2,7 Asien | Pazifik3 792,3 799,4 -0,9 1,4 605,1 588,2 2,9 5,3 187,1 211,2 -11,4 -9,4 Ergebnis EBITDA4 945,3 962,7 -1,8 787,2 782,3 0,6 158,1 180,3 -12,3 EBITDA-Marge4 in % 28,0 28,3 -0,3 Pp 29,3 29,2 +0,1 Pp 22,9 25,1 -2,2 Pp Maßgeblicher Jahresüberschuss5 279,9 338,5 -17,3 Periodenergebnis6 | 7 84,0 205,6 -59,1 Finanzdaten je Aktie Ergebnis je StA5 in € 4,05 4,94 -18,0 Ergebnis je VzA5 in € 4,06 4,95 -18,0

Sartorius schließt Geschäftsjahr 2024 mit sehrgutem 4. Quartal und positivem Trend ab; Gesamtjahresprognose erreichtDer Life-Science-Konzern Sartorius hat nach vorläufigen Zahlen im abgelaufenen Jahr 2024 in einem länger als erwartet schwierigen Branchenumfeld seine starke Marktposition und hohe Profitabilität behauptet und einen Umsatz auf Vorjahresniveau erzielt. Die zur Jahresmitte angepassten Wachstums- und Ertragsziele wurden voll erfüllt. Für das Jahr 2025 rechnet das Unternehmen mit profitablem, moderatem Wachstum oberhalb des Marktniveaus.„Das Jahr 2024 war für die gesamte Life-Science-Branche von einer herausfordernden Marktsituation geprägt: dem deutlich länger als erwartet andauernden Lagerbestandsabbau bei Kunden nach der Pandemie, der Investitionszurückhaltung sowie dem weiterhin sehr schwachen chinesischen Markt. Nicht nur, aber auch angesichts dieser Rahmenbedingungen sind wir mit den erreichten Ergebnissen zufrieden. Die Entwicklung zeigt zunehmend nach oben”, sagte Sartorius-Vorstandschef Joachim Kreuzburg. “Die Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte und vor allem im Schlussquartal bestätigt unsere Einschätzung, dass die temporäre Nachfrageschwäche zum Ende kommt und die Branche schrittweise zu ihrem robusten, strukturell zu Grunde liegenden Wachstumstrend zurückkehrt. Jedoch sollten einzelne Quartale grundsätzlich nicht überinterpretiert werden. Für das nun begonnene Jahr bleiben wir daher mit unserer Prognose vorerst bewusst vorsichtig und gehen von einer weiteren Nachfrageerholung mit einem Marktwachstum aus, das allerdings zunächst noch unterhalb des langjährigen Durchschnitts liegen dürfte. Für Sartorius erwarten wir in diesem Umfeld ein moderates Umsatzwachstum oberhalb des Marktes und eine Steigerung der Profitabilität.”Der Umsatz des Sartorius Konzerns erreichte im Berichtsjahr mit 3.381 Millionen Euro das Niveau des Vorjahrs (wechselkursbereinigt: + 0,1 Prozent, nominal: - 0,4 Prozent), wobei der nicht-organische Beitragrund 2 Prozent ausmachte. Besonders positiv war die Entwicklung im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien, da die meisten Kunden ihre teils mehrfach nach unten korrigierten Ziellagerbestände inzwischen erreicht haben und schrittweise zu einem Bestellniveau zurückkehren, das ihren Produktionsaktivitäten entspricht. Auch die Umsätze mit Produkten für neuartige Therapien entwickelten sich weiter überdurchschnittlich. Angesichts der branchenweit anhaltenden Investitionszurückhaltung blieb das Geschäft mit Bioprozess-Equipment und Laborinstrumenten demgegenüber weiter gedämpft. Noch besser als der Umsatz entwickelte sich der Auftragseingang, der zweistellig um wechselkursbereinigt 10,8 Prozent (nominal: + 10,1 Prozent) zulegte.Die Belebung des Geschäfts war im Schlussquartal besonders ausgeprägt: Zwischen Oktober und Dezember erzielte Sartorius einen Umsatz von 907 Millionen Euro, was einem Plus von wechselkursbereinigt 6,5 Prozent zum Vorjahr entspricht; der Auftragseingang erhöhte sich im Quartal signifikant um wechselkursbereinigt 21,5 Prozent.Regional verlief die Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 unterschiedlich. Die Region EMEA, die für rund 41 Prozent des Konzerngeschäfts steht, verzeichnete einen Umsatzanstieg von 5,5 Prozent. Auch die Region Asien | Pazifik erreichte trotz der andauernden Marktschwäche in China ein leichtes Wachstum von 1,4 Prozent und kam damit auf einen Anteil von 23 Prozent am Konzernumsatz. In der Region Amerika hingegen verminderte sich der Umsatz aufgrund der anhaltenden Investitionszurückhaltung auf Kundenseite um 6,1 Prozent; die Region hat einen Anteil von rund 36 Prozent am Gesamtgeschäft.Der Ertrag des Konzerns gemessen am operativen EBITDA erreichte mit 945 Millionen Euro nahezu das Vorjahresniveau von 963 Millionen Euro. Die daraus resultierende Marge lag bei 28,0 Prozent (28,3 Prozent im Vorjahr) und damit weiterhin auf einem hohen Niveau.Das maßgebliche Periodenergebnis des Konzerns belief sich auf 280 Millionen Euro nach 339 Millionen Euro im Jahr 2023. Der bereinigte Gewinn je Stammaktie betrug 4,05 Euro (Vorjahr: 4,94 Euro), der bereinigte Gewinn je Vorzugsaktie 4,06 Euro (Vorjahr: 4,95 Euro).Sartorius beschäftigte zum 31. Dezember 2024 weltweit 13.528 Mitarbeitende, nach 14.614 zum Stichtag des Vorjahrs.Die zentralen Bilanz- und Finanzkennziffern des Konzerns liegen weiter auf einem soliden Niveau. Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2024 belief sich insbesondere aufgrund der Anfang Februar 2024 erfolgreich durchgeführten Eigenkapitalmaßnahmen auf 38,6 Prozent (31. Dezember 2023: 28,3 Prozent).Der operative Netto-Cashflow stieg im Berichtsjahr deutlich um 14,4 Prozent auf 976 Millionen Euro nach 854 Millionen Euro im Vorjahr, vor allem durch die planmäßige Reduzierung des Working Capital. Der dynamische Verschuldungsgrad konnte ebenfalls wie geplant weiter verringert werden und lag zum Jahresende bei 4,0 (31. Dezember 2023: 5,0). Die Investitionen in Forschung sowie in die weltweite Produktionsinfrastruktur beliefen sich auf 410 Millionen Euro (Vorjahr: 560 Millionen Euro), womit die Investitionsquote bezogen auf den Umsatz entsprechend der Prognose bei 12,1 Prozent lag (Vorjahr: 16,5 Prozent).Die Sparte Bioprocess Solutions, die eine breite Palette innovativer Technologien für die effiziente und nachhaltige Herstellung von Biopharmazeutika anbietet, erreichte im Jahr 2024 ein leichtes Umsatzplus von wechselkursbereinigt 0,9 Prozent (nominal: 0,5 Prozent; Q4 2024 wb: 6,0 Prozent) auf 2.690 Millionen Euro, wobei der nicht-organische Beitragzum Umsatz etwa 2,5 Prozent ausmachte. Maßgeblich war die deutliche Belebung des Geschäfts mit Verbrauchsmaterialien und eine überdurchschnittliche Entwicklung bei Produkten für neuartige Therapien. Diese konnten die anhaltende Zurückhaltung der Kunden bei Investitionen in Bioprozess-Equipment überkompensieren. Noch positiver als der Umsatz entwickelte sich der Auftragseingang, der um wechselkursbereinigt 12,7 Prozent (nominal: 12,0 Prozent; 4Q 2024 wb: 23,1 Prozent) stieg. Das operative EBITDA der Sparte erhöhte sich um 0,6 Prozent auf 787 Millionen Euro nach 782 Millionen Euro im Vorjahr; die daraus resultierende Marge erreichte 29,3 Prozent (Vorjahr: 29,2 Prozent).Im Berichtsjahr hat die Bioprozesssparte mit einer Reihe von Markteinführungen ihr Angebot für die Prozessentwicklung und Produktion von Biologika erweitert. Neben neuen Produkten für Kunden, die an Zell- und Gentherapien arbeiten, wurden neue Lösungsangebote in den umsatzstarken Produktgruppen Flüssigkeitsmanagement und Filtration geschaffen. Gemeinsam mit einem großen Kunden entwickelt die Sparte zudem eine Plattform für kontinuierliche Bioprozesse, die durch deutlich höhere Effizienz auch einen reduzierten Ressourceneinsatz ermöglichen soll.Die auf Life-Science-Forschung und Pharmalabore spezialisierte Sparte Lab Products & Services wurde im Berichtsjahr weiterhin durch schwache Endmärkte, insbesondere in China, und eine ausgeprägte Investitionszurückhaltung auf Kundenseite beeinflusst. Der Umsatz belief sich auf 691 Millionen Euro; dies entspricht einem Rückgang von wechselkursbereinigt 3,0 Prozent (nominal: - 3,8 Prozent; Q4 2024 wb: + 8,6 Prozent) gegenüber dem Vorjahr. Der Auftragseingang hingegen erhöhte sich und lag zum Ende des Geschäftsjahrs um wechselkursbereinigt 4,1 Prozent (nominal: +3,3 Prozent; Q4 2024 wb: + 14,9 Prozent) über dem Vorjahr. Das operative EBITDA der Sparte verminderte sich im Wesentlichen aufgrund von Volumen- und Produktmixeffekten um 12,3 Prozent auf 158 Millionen Euro; die entsprechende Marge lag bei 22,9 Prozent (Vorjahr: 25,1 Prozent).Die Laborsparte hat im Berichtsjahr mehrere innovative Instrumente für die Wirkstoffentwicklung auf den Markt gebracht. Ein Schwerpunkt lag auf Organoiden, die als eine Schlüsseltechnologie für die Life-Science-Forschung gelten: Im Bereich der Bioanalytik wurde eine Lösung entwickelt, mit der entsprechende 3D-Kulturen erzeugt und analysiert werden können; zusammen mit einem Partner erarbeitet die Sparte zudem ein Angebot, das tierbasierte Forschungsmodelle durch Organoide ersetzt. Im Portfolio für Laborinstrumente war ein Fokus die Reduzierung von Kunststoff- und Verpackungsabfall.Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die Konzernleitung eine fortschreitende Nachfrageerholung mit einem Wachstum des Life-Science-Marktes noch unterhalb des langjährigen Durchschnitts. In diesem Umfeld strebt Sartorius an, in beiden Sparten und als Konzern über dem Marktniveau profitabel zu wachsen und eine moderate Umsatzsteigerung zu erzielen, die vorrangig vom Wiederholgeschäft mit Verbrauchsmaterialien getrieben sein dürfte. Aufgrund der unterschiedlichen Dynamiken in ihren jeweiligen Teilmärkten ist dabei zu erwarten, dass die Sparte Bioprocess Solutions stärker zum Wachstum beitragen dürfte als die Sparte Lab Products & Services. Auf Basis der erwarteten Volumenentwicklung, positiver Produktmixeffekte und unterstützt von Effekten aus dem Effizienzprogramm des Vorjahrs prognostiziert das Unternehmen zudem, dass sich der Ertrag gemessen am operativen EBITDA leicht stärker erhöhen sollte als der Umsatz. Sartorius wird im Jahr 2025 seinen organischen Entschuldungskurs mit entsprechendem Fokus auf Working Capital und Investitionsmanagement fortsetzen.Eine quantitative Prognose für den Konzern und beide Sparten wird das Unternehmen nach dem 1. Quartal 2025 bekanntgeben.1 Sartorius veröffentlicht alternative Leistungskennzahlen, die nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht definiert sind. Diese werden mit dem Ziel ermittelt, eine bessere Vergleichbarkeit der Geschäftsleistung im Zeitablauf bzw. im Branchenvergleich zu ermöglichen.2 Akquisition Polyplus3 EMEA = Europa, Mittlerer Osten, AfrikaDiese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Sartorius übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.Die Unternehmensleitung weist darauf hin, dass die Dynamiken und Volatilitäten in der Branche in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. Oktober 2025 Veröffentlichung der Neunmonatszahlen Januar bis September 20251 wb = wechselkursbereinigt: Bei der Darstellung von wechselkursbereinigten Zahlen werden für die jeweils vergleichenden Perioden identische Wechselkurse verwendet2 Alle Kundenaufträge, die in der jeweiligen Berichtsperiode rechtsgültig abgeschlossen und gebucht wurden3 Nach Sitz des Kunden4 Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation5 Periodenergebnis nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote6 Nach Anteilen Dritter7 Die Vorjahrszahlen wurden in Folge der Finalisierung der Kaufpreisallokation der Akquisition von Polyplus-angepasst.Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sicheren, schnellen und nachhaltigen Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Euro. 